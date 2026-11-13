“Elysium”, il secondo singolo estratto dal prossimo album dei Simple Minds “Sacrosanct”, prende il nome dal paradiso della mitologia greca. Brano rock caratterizzato da riff fragorosi e una batteria martellante, il brano è stato in parte ispirato dall’amore della band per i Magazine, in particolare per il loro brano del 1978 “The Light Pours Out of Me”. È un’ulteriore conferma di quello che si preannuncia come uno dei momenti salienti della carriera della band, contenuto in uno dei loro album più sicuri e incisivi.

«Nel corso di decenni passati a scrivere canzoni insieme, ci sono momenti in cui Charlie Burchill mi fa ascoltare un nuovo brano a cui ha lavorato in solitudine», racconta Kerr. «Spesso le prime battute mi lasciano letteralmente senza fiato. Poi, man mano che la musica si sviluppa, mi chiedo come diavolo abbia fatto a evocare qualcosa di così familiare eppure così affascinante e strano allo stesso tempo».

“È stato così per i primi abbozzi di quella che, col tempo, sarebbe diventata ‘Elysium’, la canzone scelta per aprire il prossimo album dei Simple Minds, ‘Sacrosanct’. La sensazione ultraterrena di ciò che stavo ascoltando mi ha dato immediatamente la libertà di essere adeguatamente stravagante mentre mi mettevo a scrivere il testo, creando immagini che si adattassero all’atmosfera della musica.”

Il ventesimo album dei Simple Minds è, a quanto ci dicono le note stampa, una raccolta compatta e ben strutturata di otto brani che fa riferimento sia al retaggio post-punk della Glasgow che li ha plasmati, sia alla loro voglia di guardare avanti, di interrogare e ampliare costantemente il proprio mestiere.