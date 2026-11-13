Un disco che parla di fantasmi, del tempo che passa, delle stranezze della vita quotidiana, di figure misteriose e mitologiche che improvvisamente appaiono tra i cespugli, mammut redivivi che attraversano la strada. Questo è il secondo album di una Flora Hibberd molto diversa dal già ottimo indie folk del fortunato esordio “Swirl”.
Evoluzione sorprendente quella di “Mammoth”, prodotto da Ben Lanz (The National, Beirut) ed il suo è un contributo fondamentale nel concretizzare la visione artistica di Flora Hibberd, il passaggio dal folk a un melodico pop elettronico e moderno, con Victor Claass confermato alla chitarra, Nils Sørensen al basso, Lucien Chatin e JT Bates alla batteria, Stew Crookes alla pedal steel, Emma Broughton a flauto e backing vocals.
La voce elegante di Flora Hibberd fa da guida in questo mondo misterioso e solo apparentemente familiare, impreziosito dagli epici fiati e ottoni di Ben Lanz ben in evidenza fin dalle prime note di “Bowling Ball”. L’elettro pop a tutto synth e con il flauto di Emma Broughton di “Silent Movie Baby”, “Perfect Ripple” uno dei due brani in cui ai backing vocals appare un certo Sufjan Stevens (l’altro è “Ache”) confermano la raffinatezza, l’estrema attenzione ai dettagli di “Mammoth”.
Dieci brani che mettono al bando ogni banalità sonora non rinunciando mai a sperimentare, a ballate intense come “Deltaplane” e “Dew Pond” o “Shelley”, all’eccentrica “Mythic Figure”, all’elettronica della già citata “Ache”, a una title track ritmata trascinata da fiati, tastiere e batteria e all’ipnotica e malinconica “Hares On The Mountain”. Flora Hibberd si è da tempo trasferita a Parigi per ritrovare quella libertà che rende “Mammoth” un album avventuroso e affascinante.