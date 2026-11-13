Un disco che parla di fantasmi, del tempo che passa, delle stranezze della vita quotidiana, di figure misteriose e mitologiche che improvvisamente appaiono tra i cespugli, mammut redivivi che attraversano la strada. Questo è il secondo album di una Flora Hibberd molto diversa dal già ottimo indie folk del fortunato esordio “Swirl”.

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Evoluzione sorprendente quella di “Mammoth”, prodotto da Ben Lanz (The National, Beirut) ed il suo è un contributo fondamentale nel concretizzare la visione artistica di Flora Hibberd, il passaggio dal folk a un melodico pop elettronico e moderno, con Victor Claass confermato alla chitarra, Nils Sørensen al basso, Lucien Chatin e JT Bates alla batteria, Stew Crookes alla pedal steel, Emma Broughton a flauto e backing vocals.

La voce elegante di Flora Hibberd fa da guida in questo mondo misterioso e solo apparentemente familiare, impreziosito dagli epici fiati e ottoni di Ben Lanz ben in evidenza fin dalle prime note di “Bowling Ball”. L’elettro pop a tutto synth e con il flauto di Emma Broughton di “Silent Movie Baby”, “Perfect Ripple” uno dei due brani in cui ai backing vocals appare un certo Sufjan Stevens (l’altro è “Ache”) confermano la raffinatezza, l’estrema attenzione ai dettagli di “Mammoth”.

Dieci brani che mettono al bando ogni banalità sonora non rinunciando mai a sperimentare, a ballate intense come “Deltaplane” e “Dew Pond” o “Shelley”, all’eccentrica “Mythic Figure”, all’elettronica della già citata “Ache”, a una title track ritmata trascinata da fiati, tastiere e batteria e all’ipnotica e malinconica “Hares On The Mountain”. Flora Hibberd si è da tempo trasferita a Parigi per ritrovare quella libertà che rende “Mammoth” un album avventuroso e affascinante.