Gli A Certain Ratio torneranno in Italia nel prossimo mese di aprile.
La storica band post-punk mancuniana per l’occasione celebrerà i quarantacinque anni del suo terzo LP “Sextet”, uscito via Factory Records a gennaio 1982, e i quaranta (appena compiuti!) del suo quinto album “Force”, realizzato a novembre 1986 sempre per la leggendaria label di Manchester.
Una sola data nel nostro paese prevista per venerdì 30 all’Auditorium Conad di Forlì.
I biglietti, che costano 25 € + d.p., sono già in vendita su ‘Ticketone.it‘.