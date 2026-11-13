Gli appassionati di numerologia potrebbero trovare pane per i loro denti con il nuovo album degli Imperial Teen. Sette anni di silenzio prima di dare alle stampe la loro settima fatica in studio: tutto sembra ruotare a quello che viene considerato il simbolo della spiritualità, dell’introspezione e della ricerca della verità.

Credit: Bandcamp

E, in effetti, tanti testi di “All Over You” contengono elementi critici contro la superficialità e le fandonie tipiche di questa nostra era dominata dall’abuso dei social e dei media digitali più in generale.

Il quartetto californiano contrappone al logorio della vita moderna una ricetta musicale tanto semplice quanto efficace: un indie rock colorato e frizzante, carico di ironia ed energia, che scorre con leggerezza tra richiami al power pop e al rock elettronico di matrice ‘90s.

Come al solito, i membri degli Imperial Teen – vero e proprio supergruppo composto da Roddy Bottum (Faith No More), Will Schwartz (Hey Willpower), Lynn Truell (ex Sister Double Happiness) e Jone Stebbins (ex The Wrecks) – continuano a scambiarsi gli strumenti e alternarsi al microfono, creando il consueto intreccio di voci maschili e femminili che è alla base delle loro curatissime armonie.

Proprio nei dettagli più squisitamente pop si nascondono alcuni degli aspetti migliori del disco. “All Over You” ha il cuore tenero della bubblegum music, ma colpisce con un suono grezzo, da garage rock: le tastiere smussano gli angoli quanto basta, mentre a reggere il gioco sono ritmi ipnotici, ripetizioni insistite e un muro di elettricità che sembra preso in prestito dai Velvet Underground.

Nulla di nuovo sotto il sole, insomma, ma “All Over You” è certamente un buon album. Non aggiunge molto alla lunga carriera degli Imperial Teen, eppure ce li riconsegna in stato di grazia.

Brani come “Hand All Up”, “On The Island” e “Bringing It Down” sono più che convincenti, capaci di mettere in luce con naturalezza le qualità della band. Una conferma, più che una svolta, ma di quelle che si ascoltano volentieri.