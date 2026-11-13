I John Coffey, una band olandese nata nella ridente Utrecht poco più di vent’anni fa, prendono il loro nome dal condannato a morte de “Il miglio verde”, il romanzo di Stephen King dal quale è stato tratto anche un celebre film diretto da Frank Darabont. Nonostante il riferimento a dir poco straziante, non sembra però esserci alcun spazio per il dramma nella musica contenuta nel loro nuovo album.

Credit: Bandcamp

“Not Alone” celebra il potere salvifico dell’empatia e della solidarietà attraverso dieci tracce dal fortissimo impatto, scritte e registrate col chiaro obiettivo di trasformare i loro concerti in festosi happening all’insegna del pogo più selvaggio.

Che l’intento sia riuscito lo si capisce fin dal primo ascolto: i John Coffey ci vanno giù pesanti, ma sanno il fatto loro anche quando si tratta di dar vita alle melodie più appiccicose. Prima ti tramortiscono con riffoni degni dei Refused, poi ti acchiappano con ritornelli che più pop non si può.

Le chitarre di Alfred van Luttikhuizen e Christoffer van Teijlingen alzano un muro di suono quasi inscalfibile, possente come non mai e allo stesso tempo naturale. Oggi sonorità del genere passano quasi sempre per pesanti ritocchi in studio, e quelle dei John Coffey non fanno eccezione. A differenza di tante produzioni levigate fino a diventare plastica, però, conservano uno spirito “umano” che le rende digeribili e piacevoli all’ascolto.

L’autenticità è il fulcro dei brani di “Not Alone”, un concentrato di energia e divertimento a dir poco coinvolgente. È un disco dall’impatto animalesco ma con un’anima ben definita, oserei dire persino pura: il desiderio di connessione che la band ha scelto come filo conduttore dell’opera si percepisce chiaramente, nota dopo nota.

Forse è proprio questa voglia di abbracciare tutti a spingere i John Coffey a giocare con elementi post-hardcore, pop punk e grunge, senza preoccuparsi troppo dei confini tra i generi. Ne viene fuori un alternative rock tanto potente quanto dinamico, capace di ricordare insieme i già citati Refused e i primissimi Foo Fighters: due mondi in apparenza lontani che qui convivono con sorprendente disinvoltura.

Tra i pezzi migliori spiccano le devastanti “Hang The Choir”, “Push Push Push” e “Call Of The Bear”. Quest’ultima è particolarmente heavy, con un blast beat che domina le strofe e non lascia scampo. I John Coffey però non si limitano a picchiare duro e mostrano anche un lato più sperimentale, aperto a contaminazioni inaspettate. Ci sono i synth e le armonie alla Beach Boys di “It’s You”, spiazzanti ma non in senso negativo, e c’è il sitar di “Do Not Teach”, un tocco esotico che aggiunge colore senza sembrare un vezzo fine a sé stesso.

Nel complesso “Not Alone” è un album solido e incisivo che, in poco meno di mezz’ora, regala un’esperienza d’ascolto davvero appagante. Non ci sono riempitivi né cali di tensione, solo dieci colpi ben assestati che arrivano dritti al bersaglio. Con un biglietto da visita del genere viene proprio voglia di vederli dal vivo – magari in mezzo al pogo selvaggio, che è esattamente quello che la band si augura.

D’altronde la scena alternative rock olandese è piena di belle sorprese e vale sempre la pena seguirla con attenzione. I John Coffey ne sono la conferma più rumorosa e, a modo loro, più rassicurante: a quanto pare non siamo soli.