Naima Bock ha annunciato il suo nuovo singolo “Rocks”. Il brano segna la sua prima uscita in studio dopo “Rolling” del giugno 2025 e fa seguito al suo acclamato secondo album, “Below a Massive Dark Land”, pubblicato nel 2024. Insieme all’annuncio, la Bock ha confermato un tour da headliner nel Regno Unito e in Europa per la primavera del 2027: tappa al Arci Bellezza di Milano il 17 maggio. Biglietti QUI.

Parlando dell’ispirazione alla base di “Rocks”, Bock spiega: “‘Rocks’ è una canzone molto personale, la cui storia lascerò che sia l’ascoltatore a interpretare. Mi è venuta in mente in una piovosa notte d’autunno mentre il mio volo stava decollando verso una destinazione meno fredda. Era da un mese che ascoltavo Palace Music senza sosta. Scriverla mi ha salvata dal mio cronico oscillare tra il “essere a casa” e il “non essere a casa”; è stato allora che ho deciso che avrei fatto entrambe le cose».

Bock si è affermata inizialmente come membro dei Goat Girl, prima di intraprendere la carriera da solista, pubblicando il suo album di debutto, “Giant Palm”, nel 2022. Il suo secondo album, “Below a Massive Dark Land”, è uscito due anni dopo, sviluppando un songwriting profondamente personale.