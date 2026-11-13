Credit: Ginny Davies

La band post-punk irlandese M(h)aol hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album in studio intitolato “Slander”, in arrivo il 26 febbraio 2027 via Merge Records.

Ad anticipare il disco c’è il bruciante e tagliente singolo “Male Loneliness Epidemic”, un brano che punta il dito contro la retorica anti-immigrazione e l’allarmante aumento dei femminicidi registrato in Irlanda e nel Regno Unito, smascherando i falsi alibi culturali e sociali — dai discorsi sulla salute mentale alla presunta epidemia di solitudine maschile — spesso utilizzati per giustificare la violenza di genere:



Forte del plauso internazionale ottenuto con i precedenti lavori (inclusi nei vertici delle classifiche di fine anno di testate come Pitchfork, The Guardian e NME) e delle esperienze dal vivo condivise con band del calibro di Gilla Band, Kneecap e Cola, il gruppo irlandese tornerà anche a calcare i palchi con un fitto tour nel Regno Unito e in Europa previsto per il prossimo mese di marzo.