Per i 20 anni di questo album il nostro Riccardo ne scriveva così…

Con il senno di poi si potrebbe dire che Andrew W.K. è tutto qui, in questo disco, anzi, è solo qui. Il resto della sua carriera non ha alcun senso, se non quello di provare a reiterare (male) il concetto trionfale e ben riuscito di questo disco. Doveva ritirarsi qui il buon Andrew, all’apice. Purtroppo non l’ha fatto, ma francamente delle mediocrità successive poco c’importa, oggi siamo qui per celebrare questa assurda e irresistibile “cafonata” (fin dalla copertina, che piaccia o meno, diventata assolutamente iconica).

Andrew Fetterly Wilkes-Krier ha in mente solo una cosa: festa. E per la festa giusta non ci vuole solo la compagnia adatta, le signorine giuste e una bella scorta di superalcolici o birra (o sostanze di varia natura), no, ci vuole sopratutto la musica, quella che scateni l’entusiasmo e non faccia mai fermare i presenti. Ecco, se al resto ci possono pensare un po’ tutti, no, alla musica ha pensato di dedicarsi lui e, diciamocelo, un party con queste 12 canzoni in sottofondo o sparate a tutto volume non potrà che essere travolgente, tanto che alla fine della serata sarete sfasciati e col naso rotto, ma, per Dio, ve la sarete spassata. E tutti vi ringrazieranno (un po’ come accadde al buon Andrew che per un po’ davvero ricevette lodi e ammirazioni generalizzate).

Nel frullatore musicale di Andrew ci finisce un po’ di tutto: prendete i Kiss, i Ramones, i Rammstein, tastierine anni ’80, Meat Loaf, i Def Leppard, Van Halen, il glam e il punk. Dio che casino direte voi. Ma invece no. Ne escono canzoncine ad alto voltaggio ritmico (alla batteria c’è addirittura Donald Tardy degli Obituary), semplicissime, quasi pop a modo loro, eppure nello stesso tempo iperprodotte, sovraincise, tronfie e gonfie di chitarre, corettoni e piano. Una roba da matti. Ma la missione è una sola: fare casino e divertirsi senza ritegno. E Andrew, qui, raggiunge lo scopo. In pieno.

Pubblicazione: 13 novembre 2001

Durata: 35:33

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Hard rock, Heavy metal, Punk rock

Etichetta: Island Records

Tracklist:

It’s Time to Party

Party Hard

Girls Own Love

Ready to Die

Take It Off

I Love NYC

She Is Beautiful

Party til You Puke

Fun Night

Got to Do It

I Get Wet

Don’t Stop Living in the Red