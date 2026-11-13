Parte il brano e dico…”sembra quasi una canzone di Day Wave“. Non sbagliavo, visto che il buon Jackson Philips produce il tuto e si sente, eccome se si sente.

C’è questo tono basso, ciondolante e malinconico che ci avvolge fin dal primo secondo, una canzone morbida che si muove su coordinate quasi autunnali verrebbe da dire: un pop avvolgente e che flirta con il dream-pop, ma sempre secondo gli ottimi canoni strutturati dalle melodie ariose e gentili scritte da A Days Wait e la produzione impeccabile e inconfondibile di Jackson.

Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare…

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