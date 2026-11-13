Credit: Press

Sappiamo davvero poco riguardo a Charles A. Lewis.

Il musicista statunitense ha finora pubblicato un solo album, “Safe Travels”, uscito nel 2019, e in seguito sono arrivati solo una manciata di singoli e un EP di demo, stando a quanto troviamo sul suo profilo Spotify.

Quello che più ci importa è che oggi rilascia un nuovo singolo, “On My Way”, che potete ascoltare qui sotto.

Una pura delizia indie-pop dai toni dolci-amari che ci ricorda le prime cose di Mac DeMarco sia per la delicatezza che per le ottime melodie chitarristiche che per il suo tono leggermente spensierato: ci lasciamo cullare dalle sue sonorità dai profumi primaverili.

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Charles A. Lewis: Instagram