“Vampires (Wolves)” è una canzone che racconta di una relazione segreta e queer vissuta al liceo e del dolore di essere alla fine smascherati.









I Cloudbelly sono una band indie-folk, caratterizzata dai testi poetici e dalla voce suggestiva di Corey Laitman.

Questo singolo è una morbida ballata, nostalgica e avvolgente. C’è un forte senso di empatia che ci arriva da questo pop così dolce e dolente, non riusciamo a non farci coinvolgere da tanto trasporto e da tanta suggestione. C’è dolcezza, c’è trasporto, ma c’è anche una situazione che viene non solo descritta, ma che ci viene fatta vivere: la respiriamo, la tocchiamo con mano ed è questa la vera bravura della band. Ci sembra quasi di vedere le immagini nella nostra mente con un brano dal sapore fortemente cinematografico e questo crescendo che ci arriva dritto al cuore, così epico e toccante.

Il loro prossimo album, “Throwing The Game”, è previsto per la fine del 2026.

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