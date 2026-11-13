“Genius” è l’ultimo singolo del cantautore indie-pop Michael Coe, pubblicato nell’ambito del progetto art-pop Count The Clock, con la partecipazione vocale della cantante Leannie. Il brano è pimpante, orecchiabile e accattivante fin dal suo esordio piano/voce: un bubblegum pop che si fa largo con il suo inaspettato tocco space-pop, come se ci trovassimo in un mondo di zucchero filato in cui volare e sentirci cullati ma splendide melodie.

Melodie su melodie che si rincorrono e ci fanno stare in una beatitudine pop che ci fa stare bene.

Count The Clock è un progetto art-pop la cui musica è scritta e arrangiata dal cantautore e compositore Michael Coe, residente a Los Angeles. Attingendo da uno spettro variegato di influenze, dallo shoegaze al pop barocco fino ai musical Disney, l’obiettivo costante di Count The Clock è quello di esplorare i confini estremi della musica pop: fondendo melodie zuccherose con strutture musicali sperimentali e un lirismo astratto

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