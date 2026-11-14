Credit: Giorgio Lotti / Mondadori Portfolio, Public domain, via Wikimedia Commons

Quante volte restiamo in apnea, immobili e distanti, sospesi in un’attesa che sembra non avere fine, convinti che ciò che desideriamo, che temiamo, che ostinatamente aspettiamo possa finalmente darci la forza di muoverci, di reagire, di scegliere la vita? Quante volte rimandiamo la nostra esistenza a un domani indefinito, rinchiudendoci in quel piccolo rifugio nel quale ci sentiamo sicuri, protetti, comodamente al riparo dalle parole, dagli sguardi, dalle opinioni, dalle contraddizioni del mondo? E, soprattutto, al riparo da quei nemici che, ne siamo certi, prima o poi si presenteranno davanti alla nostra porta, pronti a sottrarci ciò che abbiamo faticosamente conquistato con il lavoro, il sacrificio, l’impegno. Nemici senza volto, spesso senza nome, eppure così presenti nei nostri pensieri da condizionare ogni scelta, ogni gesto, ogni relazione, ogni sentimento.

Ma se quel nemico non arrivasse mai? Se scoprissimo, quando ormai è troppo tardi, che la minaccia tanto temuta non era altro che un’ombra proiettata sulle pareti della nostra esistenza? E se quell’ombra fosse stata alimentata, ingigantita, trasformata in una subdola macchinazione per tenerci buoni, distrarci, incattivirci, consumarci nell’ansia, renderci sempre più docili, manipolabili, influenzabili? Avremmo sacrificato la nostra intera esistenza a un miraggio. Come quelli che affiorano nel deserto, immagini ingannevoli di qualcosa che sembra vicino, tangibile, persino inevitabile, ma che, in realtà, non esiste. Avremmo trascorso la vita a scrutare un orizzonte vuoto, aspettando un evento capace di dare finalmente un senso ai nostri giorni, senza accorgerci che quei giorni, nel frattempo, stavano inesorabilmente finendo.

Proprio come accade a Giovanni Drogo. La ripubblicazione della straordinaria colonna sonora composta da Ennio Morricone per l’omonimo film di Valerio Zurlini (di cui si festeggia il 50º anniversario dell’uscita cinematografica) ci offre l’occasione per tornare a parlare di “Il deserto dei Tartari”, il romanzo di Dino Buzzati che, già nel 1940, riusciva a raccontare con impressionante lucidità uno dei mali destinati a segnare profondamente il futuro: l’alienazione. Un’opera che, a distanza di oltre ottant’anni, non ha perduto nulla della propria inquietante attualità. Anzi, sembra aver acquisito una nuova, dolorosa capacità di interpretare il nostro presente. Perché, inutile continuare a raccontarci favole, a fingere di possedere migliaia di relazioni, amicizie, contatti, interazioni virtuali: siamo diventati profondamente alienati. Abitiamo un mondo apparentemente senza confini, nel quale tutto è raggiungibile, condivisibile, commentabile, eppure ci ritroviamo sempre più isolati, incapaci di costruire rapporti autentici, di sostenere il peso di una presenza, di ascoltare il silenzio di un altro essere umano.

Inseguiamo il successo, il potere, la ricchezza, il riconoscimento, come se fossero le uniche prove tangibili della nostra esistenza. Sacrifichiamo il tempo, gli affetti, le passioni, perfino la possibilità di essere felici, sull’altare di un futuro che continua a spostarsi un passo più avanti. E mentre aspettiamo di diventare qualcuno, di ottenere qualcosa, di raggiungere un traguardo che ci renda finalmente soddisfatti, sostituiamo la vita con la sua rappresentazione digitale. Lo scrolling diventa il nostro unico orizzonte, i social il nostro presidio, le notifiche i segnali di un’esistenza che vorremmo convincerci di abitare pienamente. Una socialità tossica e artificiale, spesso costruita sull’apparenza, sull’esibizione, sulla necessità compulsiva di essere osservati e approvati. Una falsità atroce che abbiamo imparato a scambiare per partecipazione, per condivisione, per libertà.

E intanto restiamo fermi. Come i soldati della Fortezza Bastiani, continuiamo a sorvegliare un deserto nel quale potrebbe non accadere mai nulla. Ci aggrappiamo alle abitudini, alle gerarchie, alle procedure, alle piccole rassicurazioni quotidiane, perché abbandonarle significherebbe affrontare la più terribile delle possibilità: scoprire che avremmo potuto vivere diversamente. Allora inventiamo giustificazioni, alimentiamo malesseri, coltiviamo ansie, costruiamo ostacoli. Trasformiamo ogni diversità in una minaccia, ogni cambiamento in un pericolo, ogni sconosciuto in un potenziale nemico. E c’è sempre qualcuno pronto a indicarci l’orizzonte verso il quale guardare, a suggerirci chi temere, chi accusare, contro chi difenderci. È, forse, questo uno degli aspetti più inquietanti della nostra contemporaneità: la paura non è più soltanto una reazione al pericolo, ma diventa un’abitudine, un linguaggio, uno strumento di controllo. Una condizione permanente che ci mantiene in uno stato di allerta, rendendoci incapaci di distinguere ciò che realmente minaccia la nostra esistenza da ciò che viene costruito per orientare i nostri pensieri e le nostre scelte.

E così aspettiamo i Tartari. Li aspettiamo nelle notizie, nei discorsi, nelle promesse della politica, nelle immagini che scorrono incessantemente davanti ai nostri occhi. Li cerchiamo ovunque, perché abbiamo bisogno che esistano, che giustifichino le nostre rinunce, la nostra diffidenza, la nostra immobilità. Abbiamo bisogno di credere che là fuori ci sia qualcosa di terribile, perché forse ci spaventa ancora di più riconoscere il vuoto che abbiamo lasciato crescere dentro di noi. Ed è proprio a questo vuoto che Ennio Morricone conferisce una dimensione sonora monumentale. Nella colonna sonora del film di Zurlini, la musica non si limita ad accompagnare le immagini: sembra dilatare il tempo, amplificare il silenzio, dare consistenza all’angoscia dell’attesa. Le sue atmosfere solenni, malinconiche, a tratti funeree, ci trasportano in una dimensione metafisica la cui immensità misura la nostra fragilità. È una musica che ci fa sentire piccoli, deboli, vulnerabili di fronte a qualcosa che non riusciamo a comprendere e che forse non si manifesterà mai. Una potenza sonora epica, ma attraversata da una profonda desolazione, nella quale la promessa della gloria sembra già contenere il presagio della sconfitta.

Morricone rende quasi palpabile quella sensazione di inutilità, di atrocità silenziosa, di vuoto esistenziale che si nasconde sotto l’attesa perenne. Mentre il tempo diventa sempre più inclemente, la vita si consuma in una successione interminabile di promesse vacue, rituali, procedure, obbedienze, aspettative tradite. Il dramma di Giovanni Drogo non è soltanto quello di attendere invano un nemico, ma di aver consegnato a quell’attesa il significato stesso della propria vita. Di aver confuso la speranza con l’immobilità, il dovere con la rinuncia, la possibilità di un futuro con il sacrificio del presente. Ed è qui che Buzzati smette di raccontare la storia di un ufficiale confinato in una fortezza ai margini del mondo e comincia a raccontare la nostra. Perché anche noi continuiamo a costruire fortezze, materiali e invisibili. Anche noi ci convinciamo che la felicità sia sempre altrove, che il momento decisivo debba ancora arrivare, che la vita vera comincerà soltanto quando avremo sconfitto un nemico, raggiunto un obiettivo, ottenuto una ricompensa.

Nel frattempo, il deserto avanza. Non quello geografico, fatto di sabbia, pietre e orizzonti sterminati, ma quello delle relazioni impoverite, delle coscienze anestetizzate, delle esistenze ridotte a una sequenza di gesti automatici. Un deserto che cresce dentro le nostre case, nei luoghi di lavoro, nelle città affollate, dietro gli schermi luminosi ai quali affidiamo la nostra solitudine. Continuiamo ad aspettare orde di Tartari pronti a invaderci, a privarci delle nostre certezze, a distruggere ciò che abbiamo costruito. E mentre qualcuno alimenta quella paura, trasformandola in consenso, obbedienza, rancore, noi rinunciamo a tutto ciò che dovrebbe renderci vivi.

Forse i Tartari non arriveranno mai. O forse sono già arrivati, senza eserciti, senza armi, senza bisogno di attraversare alcun deserto. Hanno assunto la forma delle nostre paure, delle nostre ossessioni, della nostra incapacità di scegliere, di amare, di ribellarci all’idea che esistere significhi soltanto aspettare. E mentre continuiamo a scrutare l’orizzonte, terrorizzati dall’eventualità che qualcuno venga a sterminarci, non ci accorgiamo della verità più atroce. Stiamo già facendo benissimo da soli.