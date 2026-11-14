Di Marco Goi

L’umorismo è una cosa estremamente soggettiva. Come i gusti sessuali o i gusti in fatto di cibo. Non li decidi tu, sono una questione prettamente fisica. La pizza, ad esempio, o ti piace o non ti piace e, se non ti piace, ma che razza di problemi hai? Vergognati!

Lo stesso vale per la comicità. Una cosa o ti fa ridere o non ti fa ridere. Sì, ci sono dei tipi di umorismo intellettualoidi alla Woody Allen che magari richiedono un po’ di tempo per essere apprezzati in pieno, però, se uno si deve sforzare per ridere, significa che quello non è il tipo di umorismo che fa per sé.

Tutto questo per dire che la comicità di Emanuela Fanelli e della serie “Peccato” (da non confondere con “Il peccato e la vergogna” con Manuela Arcuri e Gabriel Garko, non che siano simili, ma non si sa mai), da lei ideata, scritta e interpretata nella parte di sé stessa, è proprio la mia comicità ideale. Ironica e soprattutto autoironica. A mio giudizio l’autoironia è una delle doti più grandi che una persona possa avere. Come Eminem nella battle finale in “8 Mile”, quando nel suo rap si autoprende di mira e il suo rivale resta senza parole. Quando sei tu il primo a prenderti per il culo, nessuno ti può scalfire.

Oltre a essere una fuoriclasse dell’autoironia, Emanuela Fanelli in “Peccato” ironizza anche sul mondo della comicità italiana, si veda la parte dedicata a “Striscia la notizia”, e sul circoletto del cinema tricolore, grazie anche al contributo di ospiti come Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Gianni Canova, Piera Detassis e un sorprendente Ferzan Özpetek in versione attore.

Anche se, per quanto mi riguarda, le parti che mi hanno fatto scompisciare di più dalle risate sono quelle con Tullio Solenghi.

Un grande pregio di “Peccato” è quello di avermi fatto piangere dal ridere in un periodo in cui avrei voluto solo piangere e basta. Un pregio non da poco per una comedy, per lo meno se anche voi apprezzate un tipo di umorismo in bilico tra “Boris” e le parti migliori di “Call My Agent – Italia”, ovvero proprio quelle con la Fanelli.

“Peccato” è inoltre un mockumentary che guarda alla comicità surreale di Nathan Fielder con la sua “The Rehearsal” e di “Cunk on Earth” con Diane Morgan, ma il bello è che lo fa in una maniera estremamente personale, al 100% Emanuela Fanelli. Il suo è proprio il mio tipo di comicità ideale e di cui avevo bisogno in questo momento. Peccato che una dose di una mezz’oretta a settimana duri troppo poco e peccato anche che, essendo disponibile al momento solo su HBO Max, saranno in pochi a vederla, quando invece meriterebbe di essere trasmessa su tutti i canali a reti unificate. Come il messaggio del Presidente della Repubblica, ruolo qui ricoperto da un personaggio a sorpresa, che non vi svelo, così per scoprirlo siete costretti a guardare la serie.

L’articolo, nella sua forma originale, si trova su ‘Pensieri Cannibali’ che ringraziamo per la gentile concessione