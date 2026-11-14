Quando si parla di shoegaze, o meglio, delle origini dello shoegaze, ecco che, tra i nomi di spicco che misero i primi mattoni fondamentali, emerge quasi sempre anche il nome dei The House Of Love di Guy Chadwick e, diciamocelo, non potrebbe essere altrimenti. La sua penna ispiratissima tracciò meravigliose parabole guitar-pop tanto romantiche, intense e struggenti quanto capaci di essere soniche e avvolgenti. Grosso merito però va dato anche a un chitarrista il cui talento non è mai stato in discussione, parliamo di Terry Bickers. L’incontro tra queste due personalità, prima di trasformarsi inevitabilmente in “scontro” (sicuramente la differenza di età, con Guy più vecchio di Terry di ben 10 anni non fu una cosa da sottovalutare), fece scoccare una scintilla che divampò in un incendio guitar-pop affascinante e coinvolgente. La voce calda di Terry e quelle chitarre piene e dense di suggestivi riverberi, mescolando una scia post-punk e una magica popedelia, erano pronte ad arrivare al cuore degli ascoltatori. E lo fecero, eccome se lo fecero, magari giusto il tempo di un album, ma al cuore ci arrivarono. Oltre a questo, come dicevo, iniziarono anche a piantare i primi semi per lo shoegaze che sarebbe germogliato, in tutto il suo splendore, di lì a poco.

Canzoni come “Shine On”, “Christine”, “Destroy the Heart”, ma, diciamolo pure tranquillamente, tutti i brani che si trovano sul mitico “The German Album” (1987, disco composto da singoli, b-side e brani rari del primo periodo della band) e successivamente sul magistrale album ominimo del 1988 hanno fatto scuola: l’alchimia tra Terry e Guy era qualcosa di sublime e la qualità dei brani lo dimostra.

Che poi tutto sia finito male e la coppia sia scoppiata (per ritrovarsi poi tanti anni dopo, comunque) aggiunge narrazione al mito, tra aneddoti, litigate e parole al vetriolo, ma quello che ci resta è la musica, che tra il 1986 e il 1989 era su livelli sublimi: vette in cui l’ossigeno musicale è talmente rarefatto che anche il nostro corpo ne risente, per il bagliore accecante e ammaliante che simili brani sprigionano.

La Cherry Red Records con “The Gift” riapre gli archivi più oscuri della band, quelli che svelano le prove e gli aggiustamenti ai brani ancora nelle loro fase nascente, quella fase inevitabile di passaggio in cui una band affina al meglio le proprie capacità per poi essere pronta a mostrarle ai futuri ascoltatori. “The Gift” ripercorre infatti il percorso tra il 1986 e il 1988 e ci permette di sbirciare dal buco della serratura della saletta in cui i ragazzi stavano plasmando suoni e brani. Non aspettatevi pulizia e alta fedeltà, no, quello non lo avrete. Abbiamo a che fare con registrazioni di prove e canzoni ancora in costruzione che emanano però un fascino innegabile proprio perché, in mente, abbiamo i brani fatti e finiti e qui invece li andiamo a sentire nelle loro versioni primordiali, ancora in fase di cambiamento e mutazione. Voci sbilenche, suoni da rivedere, tutto ancora spartano (sebbene ci sia stata una restaurazione e una rimasterizzazione), ma è innebaile che sotto quelle braci stava già nascendo qualcosa di memorabile.

Nel terzo CD due ottimi live registrati a Londra e Parigi in cui la band pesca dal “German Album”, dall’esordio classico per Creation e dall’omonimo del 1990 per Fontana. Live da pelle d’oca ve lo posso assicurare: intensi, vitali, tirati, sonici, con una cover di “I Wanna Be Your Dog” che mette i brividi.

Dobbiamo ringraziare il bassista Chris Groothuizen per tutte queste perle (le aveva tutte nel suo archivio personale), nelle quali riusciamo anche distinguere la voce di Andrea Heukamp, che nella prima formazione della band fungeva da chitarrista e seconda voce (la musicista è purtroppo mancata nel 2022 a soli 57 anni). Non mancano le doverose note di copertina che la Cherry Red cerca sempre di rendere accattivanti e curate, sia nei contenuti che nelle iconografie: ecco quindi interviste a tutti e quattro i membri ancora in vita, l’elenco dei live eseguiti nel periodo 1986-1988 e immagini e volantini inediti provenienti dall’archivio della band stessa.

Certo, potremmo dire che “The Gift” sia la classica uscita per completisti e amanti della band, quelli che davvero non vogliono perdersi nulla dei loro idoli e non sarebbe sbagliato, eppure credo che, per la particolarità della sua proposta e per quello sguardo suggestivo e non sempre facile da avere, possa interessare anche chi ha sentito nominare spesso la band per le perle che ha regalato ma è curioso di sapere come, a quelle perle, ci è arrivata.

