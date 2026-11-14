Violet Grohl ha pubblicato una nuova canzone, “Metal Birds”, tratta dalla colonna sonora di “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping”.

Il sesto film della saga di ‘Hunger Games’ arriverà nelle sale il 20 novembre.

Si tratta della prima uscita della Grohl dopo il suo acclamato album di debutto, “Be Sweet To Me“.

“Scrivere ‘Metal Birds’ è stata per me una delle esperienze più speciali in termini di composizione“, ha spiegato. “Adoro i film [di Hunger Games] e la serie di libri fin da quando ero bambina, quindi è stato un vero onore essere stata invitata a scrivere una canzone su una storia con cui mi sento così legata. Mi ha aperto le porte del mondo dei temi distopici. Ho trovato le immagini del film così suggestive, intense e fondamentali per la trama che ho sentito il bisogno di includerle nella canzone».

La figlia di Dave, che si era fatta una chiacchierata anche con noi di IFB qualche mese fa, è stata recentemente è stata da Jools Holland per eseguire “595”: