Gli Opus Kink hanno pubblicato il nuovo singolo “Low Roader”.

Il brano è il primo nuovo materiale della band dall’uscita del loro album di debutto, “The Sweet Goodbye“. Gli Opus Kink sono composti da Angus Rogers (voce solista, chitarre), Sam Abbo (basso, cori), Fin Abbo (batteria, percussioni), Jazz Pope (tastiere, sintetizzatori, cori), Jack Banjo Courtney (tromba) e Jed Morgans (sassofono).

Parlando del nuovo brano, il frontman Angus Rogers dice: “‘Low Roader’ è una canzone che parla di compiacimento, ignoranza e amnesia storica. La melodia della strofa è tratta dalla canzone tradizionale scozzese ‘Loch Lomond’. La ‘low road’ è il percorso fatato attraverso il quale i morti tornano nella loro terra d’origine. È già alle vostre porte. Registrata a velocità vertiginosa a Brighton dopo una frenetica stagione di album e festival.“