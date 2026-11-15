Si chiama “Farewell to Seasons”, la title track del nuovo (e molto atteso) progetto di Mike McCready dei Pearl Jam: una graphic novel, ma non solo, anche una vera e propria opera rock originale.

“Farewell to Seasons” ci riporta nella Seattle degli anni 80 e 90, per riprendere quelle scintille che diedero vita al grunge. L’opera esplora la creatività e il caos della città prima del successo planetario, ma non dimentica anche il lato oscuro, le dipendenze e le pressioni dell’industria discografica.

La vicenda segue tre figure di fantasia ispirate a persone reali: David Williams (un musicista con tratti autobiografici di McCready), Angela Sunrise e Jonathan Alexander (un cantante di grande talento segnato dalle difficoltà). Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Z2 Comics. La sceneggiatura del fumetto è scritta da McCready insieme a Mark Sable, i disegni sono di Sebastián Piriz.

McCready ha spiegato di aver cominciato a sviluppare il progetto durante il periodo della pandemia, inizialmente pensando a uno spettacolo teatrale musicale. In seguito, l’idea si è trasformata in una storia a fumetti.

L’album, atteso il 1 dicembre, segna l’esordio solista sulla lunga distanza di Mike McCready che si occupa anche di cantare.

Tracklist:

