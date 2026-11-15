Credit: Joe Mabel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si chiama “Farewell to Seasons”, la title track del nuovo (e molto atteso) progetto di Mike McCready dei Pearl Jam: una graphic novel, ma non solo, anche una vera e propria opera rock originale.

“Farewell to Seasons” ci riporta nella Seattle degli anni 80 e 90, per riprendere quelle scintille che diedero vita al grunge. L’opera esplora la creatività e il caos della città prima del successo planetario, ma non dimentica anche il lato oscuro, le dipendenze e le pressioni dell’industria discografica.

La vicenda segue tre figure di fantasia ispirate a persone reali: David Williams (un musicista con tratti autobiografici di McCready), Angela Sunrise e Jonathan Alexander (un cantante di grande talento segnato dalle difficoltà). Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Z2 Comics. La sceneggiatura del fumetto è scritta da McCready insieme a Mark Sable, i disegni sono di Sebastián Piriz.

McCready ha spiegato di aver cominciato a sviluppare il progetto durante il periodo della pandemia, inizialmente pensando a uno spettacolo teatrale musicale. In seguito, l’idea si è trasformata in una storia a fumetti.

L’album, atteso il 1 dicembre, segna l’esordio solista sulla lunga distanza di Mike McCready che si occupa anche di cantare.

Tracklist:

  1. Overture
  2. Queen of the Seasons
  3. Sleeping in the Park
  4. Jon Alexander Intro
  5. Count the Stars
  6. Rock Rules
  7. Just Like Your Heroes
  8. Farewell to Seasons (singolo di lancio)
  9. Shut the Voices
  10. Benevolent Tragedy
  11. They Say