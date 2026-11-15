L’anno scorso Austra aveva pubblicato il suo quinto album, “Chin Up Buttercup”. Ora, l’artista canadese torna con “Bittersweet” e “Chains And Anchors”.





«“Bittersweet” era una delle mie canzoni preferite dell’era Buttercup, ma non si adattava perfettamente all’LP», spiega Katie Stelmanis. «Sono felice che ora stia vivendo il suo momento di gloria. E ‘Chains And Anchors’ è un brano che ho scritto con Sean Nicholas Savage, un maestro della scrittura di canzoni pop in stile crooner, con una produzione stravagante e completamente reinventata dal mio collaboratore Kieran Adams.“

All’inizio di quest’anno, Austra ha pubblicato un cortometraggio intitolato “Chin Up Buttercup: The Movie”.