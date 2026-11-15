Siamo ritornati a Pordenone. Stessa venue, stessa band e stesso periodo dello stesso anno, ma questa volta i Molotovs hanno già all’attivo un LP, il brillante “Wasted On Youth“, uscito a gennaio via Marshall Records, e un secondo, “Welcome To Urbia”, arriverà il prossimo aprile, quindi sarà interessante anche poter ascoltare in anteprima qualche nuova canzone.

Formatasi nel 2020 durante il Covid, la band inglese, che abbiamo intervistato proprio pochi giorni fa, è formata dai fratelli Mathew (voce, chitarra) e Issey Cartlidge (basso, voce) insieme al batterista Noah Riley.

Impossibilitati a suonare nei club per ovvi motivi, i due fratelli londinesi hanno iniziato a esibirsi in strada e nei parchi, diventati i loro primi stage, ma in seguito sono arrivati centinaia di concerti in club di tutte le dimensioni, inclusi alcuni a supporto di musicisti e gruppi importanti come Sex Pistols, The Libertines, Iggy Pop e, giusto poche settimane fa, Duran Duran.

Citando il punk a stelle e strisce e la storia del rock made in UK, con “Wasted On Youth” i Molotovs hanno creato un disco molto intenso e, pur senza inventare nulla di particolarmente nuovo, risultano davvero freschi ed energici.

Li abbiamo già visti alcune volte dal vivo – anche su questo stesso palco – ma torniamo sempre volentieri a riascoltarli e, come dicevamo poco sopra, oggi sarà ancora più interessante scoprire i loro progressi, potendo testare in anteprima qualche brano che farà parte del loro sophomore.

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Siamo arrivati alla quarta delle cinque date nel nostro paese (lunedì i Molotovs 16 suoneranno alla Santeria Toscana 31 di Milano) e, dopo il sold-out di ieri sera al Locomotiv Club di Bologna, anche il pubblico friulano risponde bene, riempiendo larga parte del Capitol.

Dopo l’esibizione dei modenesi Palea, qualche attimo prima delle dieci e venti, ecco salire sul palco della venue di Pordenone la giovanissima band inglese: ad aprire la serata ci pensa “Johnny Don’t Be Scared”, pubblicato solo come b-side di “Rhythm Of Yourself”, ma mai finito su un album. La sua freschezza giovanile e quella spensieratezza punk, unite all’intensità dei vocals di Mat accendono immediatamente i fan friulani.

La stessa grinta e la stessa determinazione le ritroviamo anche in “Born In Society”, prima canzone inedita di questa serata: riff aggressivi, belle linee di basso da parte di Issey, una melodia che funziona e ovviamente un grintoso attacco punk la rendono subito eccitante e brillante alle orecchie di chi come noi la sta ascoltando per la prima volta.

“Daydreaming” ci riporta in mente gli Oasis con quelle sue schitarrate potenti, ma anche con linee melodiche molto convincenti, mentre “Join Us”, un’altra inedita, sembra un vero e proprio invito a nozze con quella sua adrenalina che scatena il primo handclapping della serata.

Ovviamente non può mancare il recentissimo singolo “Urbia”, prima (e finora unica) anticipazione del loro prossimo LP. Sebbene nella nostra recente intervista Mat non veda i Green Day come influenza per questa canzone, anche in fase di live chi scrive sente, invece, parecchio lo spirito della band californiana al suo interno: incendiaria ed eccitante, “Urbia” è già pronta per diventare un altro piccolo inno punk made in UK.

Non manca la freschezza nemmeno nell’inedita “Father Flag” – “una canzone che parla della Brexit e di quanto la odiamo“, spiega Mat – energica e punky.

Altro pezzo nuovo e altra adrenalina, questa volta con “My Metallic Wife”, il loro prossimo singolo in arrivo il prossimo 4 dicembre: ritmo alto, coro azzeccato, ottime melodie e un eccitante spirito punk sempre presente e il pubblico è conquistato.

C’è poi spazio anche per un encore sostanzioso che inizia con il solo Mat, accompagnato dalla sua chitarra acustica, e un altro inedito, “The Man Who Could Never Be”: con toni molto riflessivi, ci mostra un volto malinconico dei Molotovs che ancora non conoscevamo.

A chiudere la serata, con la band londinese che torna al completo sul palco, ci pensa “Come On Now”, eccitante ed esaltante con chiare influenze british e schitarrate che incendiano per l’ennesima volta la sala della venue friulana.

Una serata davvero divertente dove i Molotovs hanno dimostrato che, nonostante la giovane età, conoscono molto bene i loro riferimenti sonori che si trovano nel punk e nel rock british: il loro secondo LP sarà senza dubbio un altro successo, brillante e fresco, mentre abbiamo avuto la conferma ancora una volta che i loro live-show rimangono una sicurezza assoluta.