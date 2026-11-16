credit: Sebastien Moritz

Cuori psycho-popedelici è il momento di destarvi e di iniziare a battere al tempo, morbido e avvolgente, dettato dai deliziosi Sunday,June, che tornano con “Cinema”, il loro secondo album.

Sospeso in un dorato limbo che vede la band fluttuare tra suggestioni psichdeliche e morbido dream-pop baciato da melodiosi e riverberati arpeggi carezzevoli, il disco diventa colonna sonora di un film immaginario, in cui l’ampiezza dei suoni carezzevoli e quel candore onirico che ci pervade, rappresentano una fonte di assoluto benessere. L’ascoltatore si lascia pervadere da questi suoni inebrianti, sempre “a misura d’uomo”, mai eccessivi e forzati, completamente in grado di stabilire la giusta empatia con la sensibilità più recondita di ognuno.

Un film dicevamo prima, forse un film su una coppia, in cui l’amore gioca un ruolo determinante, con i suoi inevitabili e immancabili sentimenti affini come passione, tristezza, nostalgia e speranza: immagini che non scappano, non scorrono veloci o frenetiche per colpirci allo stomaco, ma che lavorano più su sensazioni ad ampio respiro, slabbrate e mescolate, quasi flebili in certi momenti, ma sempre presenti, mentre quello che potrebbe sembrare perfetto per un bianco e nero in realtà chiama tanti colori e tante meravigliose fascinanzioni cromatiche.

“Cinema” potenzia la forza eterea della band che lavora magistralmente sulle chitarre scintillanti che trovano incastri affascinanti con queste tastiere (Moog a noi!) che disegnano trame avvolgenti, che allargano spazi e confini. Con la loro (apparente) semplicità ci colpiscono subito, ma è proprio in quel preciso momento che iniziano “a scavare”, se mi concedete l’immagine, per andare più in profondità e raggiungere le nostre difese più profonde, grazie a un sound che possiamo respirare a pieni polmoni come fosse ossigeno necessario.

I ritmi sono tendenzialmente contenuti, ma, beh, che meraviglia quando i Sunday,June ci spiazzano con aperture intriganti e inaspettate, pensiamo a “F.I.” che si tinge di prog e space-rock, con impennate chitarristiche e accelerazioni da manuale o alla spensieratezza di “What If I Tried?”, che dopo una prima parte suggestiva e dal tocco pop si apre a visioni che potrebbero richimarci alla mente Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel in vena di hit radiofoniche.



Bello, bello e ancora bello! Bravissimi i Sunday,June che ad aprile saranno in Italia…concerti da non perdere!

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