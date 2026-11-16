Edoardo Elia (PUÀ) e Costanza Delle Rose (Koko Moon, Be Forest) danno vita a un duo sofisticato ed elegante come conferma l’esordio “Better Way” uscito per Dischi Sotterranei. Shoegaze, indie pop e indie folk, lo – fi e elettronica s’incontrano in nove brani grintosi e melodici.

Partenza decisa con “Emotional Devotional” trascinata dalla batteria con tastiere, synth, giochi di parole, l’accordo tra le voci subito trovato che diventerà una costante di tutto l’album. Un lato introspettivo e uno ritmato, ben evidente in “Valentine’s” e in una “Seven Souvenirs” decisamente sexy, le armonie indie pop di “Mother’s Son”, l’elettro folk di “Sailor” intenso e malinconico rendono “Better Way” un disco maturo.

“Some Other Place”, l’indole sognante di “I Wanna Tell You” affidata a Costanza Delle Rose con la voce di Edoardo Elia a portare nuove armonie e un sound vicino al pop elettronico, la ritmata “No Other One”, una chiusura dark, distorta e suadente con “Dòbhran” dimostrano definitivamente che una “Better Way ” esiste e Delle Rose e Elia l’hanno trovata.

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