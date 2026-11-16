Un disco scritto pensando a quando aveva venticinque anni il debutto su Born Losers Records di Caroline Strickland, a quel momento di passaggio dei primi lavori post college, delle storie importanti che finiscono, del caffè di pomeriggio, dei party sfrenati, insomma sull’essere disperati, decisamente giovani e immaturi, sul crescere, sul diventare più teneri e forse anche più tranquilli.

Credit: Julia D’Ambola

Dodici brani in buona parte registrati in presa diretta il primo aprile 2026 all’Union Pool di New York con Ethan Dunn alla chitarra, Holly Nance al basso, James Paul Nadien alla batteria, che mantengono la freschezza, l’atmosfera imperfetta di un live. Indie rock a tinte blues quello di “Thoroughbred” che diventa melodico e ferale in “I Think This Shirt Would Turn You On”.

Sorprende l’indole jazz di “Doe Eyed In Coyote Club” con la tromba di Caylie Davis, forti emozioni quelle di “Sarah’s Light” e “Pool In Texas”, intense e rock “Forgiver”, “Bat In My Dream”, indie e americana dominano “Big Bright Future” e “Body Is An Image” più riflessive ma sempre catartiche come il noise melodico di “A.C. Victor” e la title track che ha il sapore dei traguardi raggiunti.

Non c’è nostalgia ma piena consapevolezza in questi dodici brani, la sensazione di potersi guardare alle spalle senza rimpianti. I ricordi smettono di essere incubi per diventare linfa e adrenalina in un diario sonoro che parte da Phoebe Bridgers e dai film di Robert Altman amati in gioventù per arrivare a Liz Phair, PJ Harvey, Patti Smith e una voce che si esprime con ardore e schiettezza da veterana.