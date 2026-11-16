Un disco per andare avanti. Per non lasciarsi spezzare, o meglio frantumare, da quella tempesta incessante di dati, voci, fatti, immagini e informazioni, più o meno veritiere, che quotidianamente ci investe, ci disorienta, ci consuma. Tutti. Nessuno escluso. Una mareggiata perpetua nella quale rischiamo di perdere non soltanto l’orientamento, ma persino la percezione della nostra esistenza, del nostro peso specifico nel mondo. E in questo mare smisurato, dove tutto sembra destinato ad essere inghiottito dalla velocità e dall’indifferenza, passiamo spesso inosservati. Invisibili, quasi. Ma non per questo dobbiamo convincerci che ciò che facciamo, ciò a cui dedichiamo il nostro tempo, le nostre energie, le nostre passioni, sia inutile. Che la nostra presenza non lasci traccia.

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“Un filo d’erba nel muro” è un album che invita a resistere. Ma la resistenza di cui parla Cristiano Godano non è quella urlata, celebrata, idealizzata, non è necessariamente quella che nasce dalle grandi ingiustizie politiche e sociali di questo mondo, dalle barricate, dalle rivolte o dalle rivoluzioni. È una resistenza più sommessa, intima, personale, singolare. Una resistenza che non ha bisogno di proclami, perché si consuma nel silenzio delle nostre giornate, nelle piccole sconfitte, nelle contraddizioni, nelle paure che ci abitano e che, raramente, troviamo il coraggio di confessare. È la resistenza di quel filo d’erba che non vuole soccombere. Che se ne frega se intorno c’è soltanto cemento, se tutto sembra costruito per impedirgli di esistere. Perché il cemento, per quanto duro, compatto, apparentemente invulnerabile, non è eterno. Basta una minuscola crepa, una frattura impercettibile, uno spiraglio di luce, perché la vita trovi il modo di insinuarsi, di affiorare, di esplodere. Non con la violenza di chi vuole distruggere e controllare, ma con l’ostinazione di chi pretende semplicemente di esserci.

E quel filo d’erba, forse, è soltanto il primo. Un’esistenza che ne richiama un’altra, una presenza che ne incoraggia una seconda. Una voce che, quasi senza accorgersene, diventa coro. Perché anche la solitudine, quando trova il coraggio di mostrarsi, può trasformarsi in una forma inattesa di appartenenza. In fondo, è proprio qui che si insinua uno dei sentimenti più profondi che attraversano il disco: la fiducia. Una parola oggi quasi disarmante, forse persino anacronistica, in un tempo che sembra aver elevato il sospetto, il disincanto e la diffidenza a strumenti privilegiati di sopravvivenza. Gli antichi Greci la chiamavano pístis: fiducia, affidamento, credibilità, ma anche quella disposizione interiore che permette di riconoscere nell’altro qualcosa a cui consegnare una parte della propria vulnerabilità. Non una certezza assoluta, dunque, ma una scelta. Quella di continuare a credere anche quando non esistono garanzie, di affidarsi senza possedere tutte le risposte, di riconoscere che nessuna esistenza può davvero bastare a sé stessa.

E forse la fiducia più autentica nasce proprio dalla consapevolezza della nostra fragilità. Non dall’illusione che nulla possa ferirci, ma dalla capacità di continuare ad esporci alla vita nonostante le ferite. In questo senso, quel filo d’erba diventa una piccola, ostinata dichiarazione filosofica: non sa se riuscirà a sopravvivere, non conosce ciò che lo attende oltre il muro, eppure cresce. Non perché abbia la certezza di vincere, ma perché rinunciare significherebbe negare la propria natura. Ed è così che Cristiano Godano ci rende partecipi della sua testimonianza sonora. Non è, almeno prevalentemente, quella muscolare, elettrica e tesa dei Marlene Kuntz, quella capace di trasformare le inquietudini in abrasioni sonore, le parole in materia incandescente. Qui la scrittura si fa più riflessiva, più personale, più fragile. E, in un certo senso, più familiare. Non perché rinunci alla propria complessità, ma perché sembra avvicinarsi a noi senza difese, con quella confidenza discreta che appartiene alle conversazioni più sincere, a quelle che nascono quando il rumore del mondo, finalmente, si attenua.

È una musica che ci invita a riconoscerci nelle sue esitazioni, nei suoi chiaroscuri, nelle sue inquietudini. Perché tutti attraversiamo momenti nei quali ci convinciamo di essere soli, fili d’erba isolati, esposti al vento, destinati prima o poi a soccombere sotto il peso di qualcosa di immensamente più grande di noi. Salvo poi scoprire che non è necessariamente così. Che esistono altri fili d’erba, altre fragilità che resistono accanto alla nostra. Che ci sono sguardi capaci di accompagnarci, presenze silenziose che ci sostengono, mani tese che non sempre sappiamo riconoscere. E che, talvolta, proprio quando ci sentiamo più invisibili, qualcuno sta osservando la nostra ostinazione a vivere, traendone, senza che noi lo sappiamo, un motivo per continuare. Cristiano apre così le porte del proprio universo sonoro a una fiducia eterea, spirituale, quasi mistica. Una fiducia che non ha bisogno di diventare fede religiosa, perché trova la propria ragione d’essere nell’esperienza umana, nell’incontro, nella possibilità che qualcosa di buono continui ad accadere nonostante tutto. Una disposizione dell’anima che ben si presta ad accompagnare le trame più acustiche del disco, le sue divagazioni cantautoriali e folkeggianti, le atmosfere raccolte, le parole che sembrano cercare uno spazio nel quale depositarsi senza essere immediatamente travolte.

Ma sarebbe sbagliato interpretare questa dimensione più appartata come una rinuncia alla tensione espressiva, perché sotto la superficie più morbida e meditativa continua, infatti, a vibrare quella sensibilità tagliente, talvolta ruvida e rumorosa, dalla quale tutto ha avuto inizio. Come se l’elettricità non fosse scomparsa, ma avesse semplicemente imparato a convivere con il silenzio. Come se la necessità di gridare avesse lasciato spazio, almeno per un momento, a quella altrettanto urgente di ascoltare. Un filo d’erba nel muro diventa, allora, qualcosa di più di una raccolta di canzoni: una riflessione sulla vulnerabilità come forma di resistenza, sulla fiducia come gesto di coraggio, sulla possibilità di continuare ad esistere senza dover necessariamente conquistare, sopraffare, dimostrare. Perché non sempre resistere significa abbattere un muro. A volte significa soltanto trovare una fessura, attraversarla, cercare la luce. E continuare a crescere. Anche quando nessuno sembra accorgersene.