Anche nel 2027 tornerà alla Visarno Arena di Firenze l’appuntamento con il Firenze Rocks.
Tra venerdì 25 e domenica 27 giugno sul palco della venue toscana si esibiranno nomi eccellenti.
Proprio oggi vengono svelati i primi nomi della rassegna tra cui troviamo Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Fat Dog (25/06), Evanescence (26/06), Placebo e Faith No More (27/06).
Molti altri artisti verranno annunciati nel corso dei prossimi mesi.
La vendita generale dei biglietti (che si potranno trovare qui) verrà aperta alle ore 10 di venerdì 20 novembre.