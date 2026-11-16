Credit: Andrea Zvadova

Il prossimo 15 gennaio, via Lab Records, i Friendly Fires pubblicheranno il loro attesissimo quarto LP, “Dig Deeper”, che arriva dopo quasi sette anni e mezzo dal precedente, “Inflorescent”.

“Dig Deeper”, è all’altezza del titolo sotto diversi aspetti. È il suono di una delle band indie-dance più amate al mondo che punta ancora di più su ciò che rende così speciale il DNA delle loro canzoni. Sono due migliori amici d’infanzia, Ed Macfarlane ed Edd Gibson, che vanno a fondo per creare la loro musica più profonda di sempre. Ed è il risultato di una rinnovata sicurezza di sé e autonomia dopo aver lavorato a nuovo materiale per quasi un decennio. È ora che i Friendly Fires tornino sotto i riflettori e rivendichino il loro posto ai vertici del pop britannico.

La band inglese ha rilasciato ora un nuovo assaggio dalla imminente release, “Gold Dust”, di cui potete vedere il relativo video qui sotto.

I Friendly Fires dicono del singolo: