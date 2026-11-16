Il prossimo 15 gennaio, via Lab Records, i Friendly Fires pubblicheranno il loro attesissimo quarto LP, “Dig Deeper”, che arriva dopo quasi sette anni e mezzo dal precedente, “Inflorescent”.
“Dig Deeper”, è all’altezza del titolo sotto diversi aspetti. È il suono di una delle band indie-dance più amate al mondo che punta ancora di più su ciò che rende così speciale il DNA delle loro canzoni. Sono due migliori amici d’infanzia, Ed Macfarlane ed Edd Gibson, che vanno a fondo per creare la loro musica più profonda di sempre. Ed è il risultato di una rinnovata sicurezza di sé e autonomia dopo aver lavorato a nuovo materiale per quasi un decennio. È ora che i Friendly Fires tornino sotto i riflettori e rivendichino il loro posto ai vertici del pop britannico.
La band inglese ha rilasciato ora un nuovo assaggio dalla imminente release, “Gold Dust”, di cui potete vedere il relativo video qui sotto.
I Friendly Fires dicono del singolo:
In Giappone, “Koi No Yokan” significa la premonizione dell’amore: una sensazione inespressa che quella persona avrà un ruolo fondamentale nella tua vita, anche se la storia d’amore deve ancora sbocciare.
Ma cosa succede se non hai mai incontrato questa persona? Esiste nei tuoi sogni e nelle tue visioni a occhi aperti, ma ti sembra del tutto reale e così familiare. Sai che è qualcosa per cui dovrai aspettare, qualcosa che sfugge totalmente al tuo controllo. Realizzarla un giorno sarebbe prezioso come trovare polvere d’oro.
Qualcosa di così raro come il vero amore merita sicuramente di essere atteso.