Prosegue l’inarrestabile ascesa dei Geese, che conquistano le prime cinque candidature della loro carriera ai “Grammy Awards” a suggello di un 2026 da assoluti protagonisti della scena alternativa internazionale.

La formazione newyorkese guidata da Cameron Winter, Max Bassin, Emily Green e Dominic DiGesu è stata infatti inserita nelle cinquine per il miglior artista esordiente e per il miglior album di musica alternativa grazie all’acclamato “Getting Killed“, oltre a competere nelle categorie “Best Rock Performance” e “Best Rock Song” con il brano “Trinidad” e nella sezione “Best Alternative Music Performance” con “Au Pays du Cocaine”.

Nella corsa al premio come miglior rivelazione dell’anno, la band se la vedrà tra gli altri con il duo math-rock Angine de Poitrine — con cui condivide anche la sfida nelle categorie rock e alternative, accanto a nomi di peso come Rolling Stones, Phoebe Bridgers, Rosalía, Hayley Williams e al duetto tra Olivia Rodrigo e Robert Smith su “What’s Wrong with Me” —, oltre a Slayyyter, Ella Langley e Don Toliver.

Questo exploit alle nomination rappresenta il punto più alto di una stagione trionfale per il quartetto, già protagonista nei mesi scorsi del debutto televisivo al “Saturday Night Live”, della vittoria come miglior gruppo internazionale ai “BRIT Awards” e della pubblicazione dell’album dal vivo “Live at Third Man Records”.

Per la sezione “Best Rock Album” gli Angine se la vedranno con big di assoluto valore, ecco le nomination:

Vol. II – Angine de Poitrine

Your Favorite Toy – Foo Fighters

The Wow! Signal – Muse

Foreign Tongues – The Rolling Stones

Frozen Charlotte – Jack White

Per quanto riguarda altre categorie “rock” ecco un po’ di nomination:

Best Rock Song: In ballo brani di The Rolling Stones, Phoebe Bridgers, Aerosmith & Yungblud, Bruce Springsteen, Geese, Olivia Rodrigo feat. Robert Smith e Foo Fighters.

Best Rock Performance: I canditati sono i brani di Angine de Poitrine, Phoebe Bridgers, Geese, Olivia Rodrigo & Robert Smith e The Rolling Stones.

Per la categoria Best Alternative Music Album corrono Alabama Shakes, Phoebe Bridgers, Charli XCX, Geese, Gorillaz e Rosalía.

Nella categoria Best New Artist dei Grammy Awards 2027 si sfidano otto artisti. Geese e Angine se la vedranno con: