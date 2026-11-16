Sabato sera i Deftones sono saliti sul palco del Peacock Theater di Los Angeles per celebrare l’ingresso ufficiale di Joy Division e New Order nella “Rock & Roll Hall of Fame”, affiancati per l’occasione dalla cantante dei CHVRCHES Lauren Mayberry e dallo storico bassista Peter Hook. Guidati dal frontman Chino Moreno, che ha diviso le parti vocali con Mayberry sulle inconfondibili linee di basso e ai cori di Hook, il gruppo ha eseguito dal vivo due classici immortali come “Love Will Tear Us Apart” e “Bizarre Love Triangle”.

L’esibizione è stata preceduta dal discorso d’introduzione affidato a Trent Reznor dei Nine Inch Nails, mentre al termine del set lo stesso Peter Hook ha ritirato il riconoscimento in solitaria — unico membro presente della formazione di Manchester — ringraziando esplicitamente soltanto il compianto Ian Curtis e ribadendo ai giornalisti l’impossibilità di qualsiasi futura reunion con i New Order a causa delle note vicende legali.

I Deftones, che di recente hanno anche annunciato un tour nordamericano per il 2027 in compagnia di Knocked Loose e julie, saranno tra i protagonisti dello speciale televisivo dedicato alla cerimonia in onda l’8 dicembre su ABC e disponibile in streaming su Disney+ e Hulu dal giorno seguente.

Guarda la performance: