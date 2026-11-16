Credit: Stewart Baxter

A un anno e mezzo di distanza dall’acclamata svolta elettronica di “Microtonic“, la band britannica bdrmm inaugura un nuovo capitolo artistico riducendo la propria formazione a trio e pubblicando per l’etichetta Rock Action l’imponente singolo “Amuse Yourself”.

Il brano nasce da un profondo percorso di introspezione da parte del frontman Ryan Smith, che a seguito di una recente diagnosi di ADHD e del confronto con le proprie dipendenze si è immerso nella lettura di saggi accademici sulla paranoia per esplorare il tema dell’automedicazione:

Ispirandosi alla scrittura frammentaria di J.G. Ballard e alla tecnica del cut-up di William Burroughs, Smith ha intrecciato pagine di diario personale e linguaggio medico per restituire il flusso incessante di una mente iperattiva. Sul piano sonoro, il bassista e ora co-produttore Jordan Smith — affiancato dallo storico collaboratore Alex Greaves — ha scolpito una base dalle tinte quasi industriali attraverso sintesi modulare, manipolazioni di field recordings e distorsioni aggressive, recuperando quell’impatto “wall-of-sound” travolgente e viscerale che ha reso celebre il gruppo di Hull.

Nel frattempo la band annuncia anche un tour europeo per il 2027 e ci sarà anche una tappa italiana, esattamente il 6 maggio presso Santeria Toscana 31. (Per i biglietti occhi aperti QUI).