Prosegue il cammino dei Desire verso il loro quarto LP.
La band synth-pop canadese, creatura di Johnny Jewel, pubblica ora, via Italians Do It Better, un nuovo singolo, “Deep End”, accompagnato da un video diretto dagli stessi Desire.
Si tratta del terzo brano condiviso in questo 2026 dopo “Summer Skin” e “Just Another Love Song”, mentre i dettagli del loro prossimo album non sono ancora stati svelati.
Vi ricordiamo inoltre che i canadesi saranno in Italia nel mese di dicembre con due date previste per venerdì 4 al Bronson di Ravenna e per sabato 5 al Monk Club di Roma.