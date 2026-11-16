I Red Hot Chili Peppers hanno reso un ironico e caloroso omaggio a Rick Rubin in occasione del suo ingresso ufficiale nella “Rock & Roll Hall of Fame”, salendo sul palco del Peacock Theater di Los Angeles sabato scorso tutti e quattro travestiti con la celebre barba lunga e gli occhiali da sole del leggendario produttore.

Per celebrare lo storico sodalizio artistico — culminato nel 1991 con il fondamentale album “Blood Sugar Sex Magik” — Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith hanno eseguito dal vivo il classico “Give It Away”, subito dopo il discorso d’introduzione affidato a Neil Young.

La cerimonia, già trasmessa in diretta televisiva, verrà riproposta in uno speciale di tre ore l’8 dicembre sull’emittente americana ABC e sarà disponibile in streaming dal giorno seguente sulle piattaforme Disney+ e Hulu.

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