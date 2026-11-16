credit: Otmar Lichtenwörther

La voce di Anyx è lo specchio di un’anima infinita. Il suo album d’esordio, “Starlink“, trabocca di grazia, potenza e fragilità. Prima ancora di essere una cantante, è un’artista a tutto tondo. Scopre di poter cantare per caso, durante l’open day di una scuola d’arte. Dalla sua casa a Berlino, Anna Lucia Nissen si racconta, sorride. Risponde alle nostre domande scavando dentro se stessa e dentro il mondo che ci circonda.

Tu provieni dal mondo dell’Arte, in particolare dalla scultura, giusto?

Anyx: Sì, ho studiato arte, non musica. Frequentavo un corso di arti multimediali, nel quale mi occupavo di scultura, ma anche di costumi e performance. Ho sempre avuto, diciamo, una pratica scultorea. Non mi sono mai dedicata veramente alla pittura, anche se ho sperimentato diverse cose. Il mio lavoro era principalmente legato alla dimensione scultorea, tridimensionale e temporale. Mi sono occupata anche di video. In un certo senso realizzavo sculture, costumi, oppure sculture in movimento e costumi. Credo che tutto questo abbia influenzato il modo in cui faccio musica oggi. Per me si tratta semplicemente di utilizzare un materiale diverso, ma con un approccio simile. Adesso, in un certo senso, la scultura sono io stessa.

Cantare è un’attività profondamente fisica e ho capito che non ho più bisogno di realizzare sculture, oggetti di scena o costumi. Posso fare tutto questo con la mia voce e raggiungere, in qualche modo, gli stessi risultati che cercavo di ottenere attraverso le arti visive. Amo molto anche il teatro. Prima di studiare scultura, per un anno ho studiato scenografia, poi sono passato alle belle arti. Quando avevo diciassette anni, inizialmente volevo diventare un’attrice.

In seguito ho pensato che avrei preferito costruire io stessa la scena e i costumi, perché in questo modo avrei avuto maggiore libertà. Ho studiato teatro per un anno, ma poi l’ho trovato troppo rigido e ho cambiato indirizzo. In un certo senso, con la musica posso essere tutto questo contemporaneamente. Posso essere la regista, l’attrice, la costumista, la scenografa. Posso scrivere la mia sceneggiatura. Posso fare tutto nello stesso momento. È come se, attraverso la musica, avessi finalmente trovato una risposta a qualcosa che stavo cercando.

Nelle tue canzoni avverto qualcosa di delicato e, allo stesso tempo, monumentale. È una sensazione particolare: qualcosa che riesce a essere forte e fragile contemporaneamente. Ci hai mai riflettuto?

Anyx: Non è qualcosa a cui penso in maniera consapevole, ma per me è molto importante avere un senso del dramma e del contrasto. Quando mi esibisco o canto, cerco sempre di attraversare stati differenti. A volte canto quasi sussurrando, in maniera estremamente fragile, tenera e silenziosa. Poi, invece, desidero che arrivi qualcosa di simile a un tuono, qualcosa di profondo. Con la voce posso partire da una zona molto bassa e diventare estremamente potente, ma posso anche renderla piccola, delicata e tenera. Non saprei spiegare esattamente perché, ma sento che questi contrasti fanno parte anche del mio modo di essere. Non vorrei creare qualcosa che fosse soltanto epico, oppure esclusivamente sottile e fragile.

Per me è importante che ci siano entrambe le dimensioni: quella epica, teatrale, in qualche modo grandiosa. È qualcosa che riconduco all’idea stessa di dramma. Per certi aspetti, penso alle mie canzoni come a dei film. In un film qualcosa si sviluppa, cresce, crea tensione, poi si risolve e torna a diminuire.

A volte immagino le mie canzoni come una specie di film invisibile, qualcosa che accompagna chi ascolta attraverso stati emotivi differenti.

Quando hai scoperto la tua voce? Quando hai capito che poteva diventare il tuo strumento?

Anyx: È successo alla scuola d’arte. C’era un ragazzo che si chiamava Wolfgang, responsabile del laboratorio di scultura. Studiavo a Francoforte sul Meno, in una scuola d’arte. In Germania le scuole organizzano periodicamente delle giornate a porte aperte, durante le quali possono entrare anche i visitatori. In quell’occasione avevo realizzato una scultura, credo fosse addirittura in acciaio, qualcosa di molto minimale. Avevo bisogno di un trapano per installarla e sono entrata nel laboratorio di Wolfgang per cercarne uno. Lui, invece, stava improvvisando musica. Aveva una batteria, suonava le tastiere e stava facendo una piccola jam session. Gli ho detto: «Scusate se vi disturbo, sto cercando un trapano per installare la mia scultura». Mi ha risposto: «Più tardi. Ci serve qualcuno che canti». Io ho detto che non sapevo cantare, ma alla fine mi hanno convinta a provarci. Stavano suonando “Riders on the Storm“. Ho cominciato a cantarla e, improvvisamente, è venuto fuori che avevo una voce molto bassa. Non lo sapevo, e nemmeno gli altri lo sapevano. In qualche modo avevo quella specie di voce alla Jim Morrison. Tutti si sono chiesti: «Ma cos’è questa voce? Da dove viene?». Io non sapevo cosa rispondere. Da lì abbiamo cominciato a suonare alcune cover di Nico e dei Velvet Underground. Quindi sì, è stato davvero un incidente. È successo per caso, alla scuola d’arte, mentre stavo installando una scultura.

In particolare, nella prima traccia, “Ladybird’s Spine”, la tua voce ricorda moltissimo Nico.

Anyx: Sì, me lo dicono spesso. Sento spesso questo paragone con Nico e, naturalmente, lo capisco. Personalmente non credo di assomigliarle così tanto, ma comprendo perché le persone lo pensino, e per me va benissimo. Nico ha fatto una musica straordinaria. Non l’ascolto molto, in realtà. Ci sono alcuni suoi lavori che mi piacciono parecchio, come “Janitor of Lunacy” e “The Marble Index”. L’ho ascoltata soprattutto durante il periodo della scuola d’arte, quando suonavamo le sue canzoni come cover. Non direi che sia un’artista dalla quale mi sento particolarmente influenzata, ma capisco il paragone. È normale che le persone cerchino dei riferimenti, qualcosa a cui ricondurre una voce o un suono. E va benissimo così. Nico era una grande cantante, con una voce davvero particolare. Quindi, sì, questa è la risposta: tutto è cominciato per caso, alla scuola d’arte, mentre installavo una scultura. C’è anche un’altra cosa che vorrei aggiungere.

Non ho mai preso lezioni di canto e non credo che lo farò. Non faccio nemmeno esercizi di riscaldamento vocale: semplicemente, canto. Non ci penso molto. Per me cantare è qualcosa di completamente diverso dal parlare. Ho anche una voce parlata molto diversa da quella che utilizzo quando canto. È come se il canto fosse uno strumento attraverso il quale cerco di raggiungere qualcosa. La voce nasce dal mio corpo e amo profondamente la sensazione delle vibrazioni e della risonanza che attraversano il corpo, per poi proiettarsi nel microfono e nello spazio, verso l’esterno.

Per me è letteralmente come aprire un portale attraverso il quale le altre persone possono entrare. Credo di cercare sempre di raggiungere o creare uno stato, un momento, un luogo in cui sia possibile esistere in maniera più fisica e spirituale rispetto a come normalmente siamo costretti a vivere. E, in questo senso, non si tratta tanto di me. È qualcosa che va oltre la mia persona. A volte, durante i concerti, mi capita di diventare qualcun altro. L’ultimo concerto che ho fatto in Austria, per esempio, è stato particolarmente bello proprio per questo motivo. Non ero più esattamente io: ero diventata una specie di creatura. In qualche modo seguivo la mia stessa voce. È una sensazione che può diventare molto estatica, ipnotica. È proprio questo che mi piace e che cerco di trasmettere anche al pubblico.

Trovo significativo che tu non abbia studiato canto: sembra qualcosa che proviene direttamente da te, dalla tua interiorità. Vorrei chiederti qualcosa sul titolo dell’album, “Starlink“. Trovo interessante il rapporto che si crea tra tecnologia e stelle.

Anyx: Credo che nella tua recensione tu abbia già affrontato molto bene questo aspetto. Tutto è nato, naturalmente, anche dal mio rapporto con il cielo notturno. Circa due anni fa mi trovavo sul Mare del Nord, in estate, vicino al luogo in cui vive mia madre, non lontano dalla Danimarca. Quando guardi il cielo da lì, vedi tantissime stelle. Io vivo a Berlino e a Berlino non se ne vedono molte. A casa di mia madre, invece, amo proprio questa sensazione: la campagna, il mare, il cielo che sembra immensamente più grande rispetto a quello che vedo in città.

Era il periodo in cui stavamo scrivendo l’album. Alcune parti erano ancora legate al mio precedente gruppo, che adesso non esiste più. Una sera stavamo guardando il cielo e abbiamo visto uno di quei satelliti che si muovono tra le stelle. Mi sono chiesta cosa fosse e abbiamo cominciato a parlarne. A un certo punto è venuta fuori la parola Starlink e ho pensato immediatamente che sarebbe stato il titolo perfetto per l’album. Questo è successo persino prima che la questione di Elon Musk diventasse così centrale. Non era una critica diretta a lui, anche se naturalmente, in qualche modo, lo è diventata. C’è anche una canzone che non si trova in questo album, ma nel mio EP di debutto, “In Times Where Eyes Are Low”, disponibile su Bandcamp ma non su Spotify.

Si intitola “Eternal“ e continuo a suonarla quando mi esibisco da sola. È scritta dal punto di vista del cielo. Il cielo racconta che non guardiamo più verso l’alto: guardiamo continuamente i nostri telefoni. In un certo senso, è una riflessione critica sul modo in cui interveniamo sulla natura e sul rapporto che abbiamo con essa.

Per molto tempo il cielo è stato qualcosa da cui provenivano le nostre risposte. Le divinità, la religione, le nostre credenze: tutto sembrava arrivare dall’alto, da qualcosa che non potevamo spiegare. Guardavamo il cielo in cerca di una guida. Ed era qualcosa di democratico: chiunque poteva farlo, era gratuito, bastava alzare gli occhi. Adesso, invece, sembra che persino il cielo sia diventato qualcosa che può essere plasmato dai miliardari. È un contrasto che ritorna spesso nella mia vita e nelle mie riflessioni: da una parte il mondo che abbiamo costruito per noi stessi, dall’altra il modo in cui ci rapportiamo a ciò che ci circonda. Naturalmente c’è anche una critica alle classi sociali e al capitalismo, ma c’è soprattutto una riflessione su noi stessi e sul nostro rapporto con la natura.

Vorrei chiederti qualcosa su una delle mie canzoni preferite dell’album: “Marian“. Per me è incredibile. È una canzone molto semplice, ma anche estremamente potente. Ci sono alcuni passaggi che trovo particolarmente intensi. Mi piacerebbe sapere se ricordi quando l’hai scritta e se c’è un significato particolare dietro quelle parole.

Anyx: Credo di averla scritta in due momenti differenti. Inizialmente avevo composto circa metà della canzone da sola. Avevo già la frase «I sing to make you happy» (Canto per renderti felice). Credo che quelle prime parole siano nate da una sensazione di solitudine che stavo attraversando in quel periodo. Avevo anche un piccolo organo elettrico e suonavo semplicemente delle note fondamentali. Avevo sviluppato una specie di bozza della canzone, più o meno fino al bridge centrale. Due anni fa ci siamo incontrati a casa di mia madre, sul Mare del Nord, proprio nel luogo di cui parlavo prima. Siamo rimasti lì per dieci o dodici giorni e abbiamo scritto gran parte dell’album. In quel periodo Alex e Toby, rispettivamente il batterista e il chitarrista, improvvisavano parecchio insieme. Io, invece, mi sentivo un po’ a disagio, perché non sono una strumentista che ama particolarmente improvvisare. Ho bisogno delle parole.

È così che lavoro: prima arrivano le parole, poi provo delle cose e successivamente reagisco a quello che ne viene fuori. Per me è un processo molto privato. Suono anche degli strumenti, ma il mio strumento principale è la voce, e la voce reagisce alle parole. Il mio materiale è proprio questo: le parole e la voce. Scrivere è qualcosa che mi mette anche molta paura. Non so mai esattamente cosa succederà e non riesco a farlo insieme ad altre persone. Così, mentre loro improvvisavano, io mi sentivo un po’ fuori posto. A un certo punto ho detto che avevo qualcosa da mostrare.

Pensavo fosse piuttosto brutto, ma quando l’ho fatto ascoltare agli altri è piaciuto moltissimo. Mi hanno incoraggiata a lavorarci e la seconda parte della canzone l’ho sviluppata insieme a Tobias. Io cantavo e lui suonava. Non credo però di poterti dare una spiegazione precisa del significato di “Marian”. Per “Ladybird’s Spine”, invece, posso raccontarti esattamente a cosa si riferiscono le parole e in quale situazione sono nate. Con “Marian” è diverso. Non c’è una struttura narrativa così chiara e lineare. Credo che sia nata soprattutto da una sensazione. A volte le canzoni sembrano scriversi da sole e io non posso davvero controllare questo processo. È una canzone molto intima, forse anche perché in quel momento mi sentivo insicura. Ed è proprio così che volevo che suonasse: non epica, ma molto intima. La suono anche dal vivo da sola, accompagnandomi con l’organo.

Attualmente è la canzone con cui apro i miei concerti. Mi piace molto perché la sento autentica, sincera. Amo particolarmente anche alcune immagini contenute nel testo, come quella delle «braccia simili a ramoscelli» (twig-like arms). Sono parole piuttosto strane. Nella seconda parte c’è anche un’immagine legata ai gufi che volano. Ho immaginato questi rami che diventano braccia, qualcosa di molto particolare. Credo che sia una specie di autoritratto: io che mi sento insicura, mentre cammino su queste braccia fragili, simili a ramoscelli, attraverso il mondo.

È una canzone nata da una determinata sensazione, ma non è costruita in maniera così precisa come “Ladybird’s Spine“. Quest’ultima, invece, parla proprio della sensazione di essere sopraffatti dai social media. Avevo un’immagine molto precisa: quella di essere seduta su una coccinella, mentre tutto intorno diventava enormemente grande. Con “Marian“ è diverso. Non riesco a spiegarla altrettanto bene.

Spero di poterla ascoltare presto dal vivo, magari quando verrai in Italia.

Anyx: Mi piacerebbe davvero venire in Italia! A febbraio andrò prima nel Regno Unito, ma ho ricevuto anche alcuni messaggi da persone italiane. Ho l’impressione che in Italia ci sia una certa apertura verso questo tipo di musica più oscura e malinconica. Sarebbe bellissimo.

A proposito di parole, ce n’è una che ricorre nei tuoi testi, soprattutto in “Ladybird’s Spine“: spine, cioè colonna vertebrale. È una parola che trovo molto interessante perché indica qualcosa di estremamente delicato e fragile, ma allo stesso tempo fondamentale: è la nostra struttura portante. L’ho incontrata anche in un altro tuo testo. Ha un significato particolare per te oppure è una ricorrenza casuale?

Anyx: Non credo che sia casuale, ma penso che sia emersa in maniera abbastanza spontanea. Ci sono alcune parole che sembrano fluttuare intorno a me e che incontro continuamente, ancora e ancora. Spine è una di queste. A volte le parole arrivano semplicemente attraverso delle immagini. In “Window in Your Eyes“, per esempio, c’è il verso «I walk across my spine into the sun» (Cammino lungo la mia colonna vertebrale verso il sole). Era letteralmente un’immagine che avevo avuto. Quando scrivo, a volte mi vengono in mente delle immagini e, in quel caso, mi sono proprio vista camminare lungo la mia colonna vertebrale, verso il sole. È qualcosa di evidentemente surreale, ma era esattamente ciò che avevo immaginato e che ho deciso di mettere per iscritto. In qualche modo, quella parola è tornata ancora e ancora.

Naturalmente, la colonna vertebrale ha anche un significato molto fisico. È ciò che ci sostiene, ciò che ci permette di stare in piedi. È collegata al nostro sistema nervoso e mette in relazione il corpo con il sistema nervoso. C’è anche qualcosa di simile a una lettera, come se fosse una lettera indirizzata a qualcosa che si trova altrove. In “Window in Your Eyes“, per me era proprio una lettera indirizzata al sole. Quindi sì, è sicuramente qualcosa che sento molto legato al corpo. Mi capita di utilizzare questa parola, certamente, ma non è qualcosa che pianifico. Tutto arriva in maniera piuttosto intuitiva. Naturalmente, a volte devo anche fare attenzione a non utilizzarla troppo spesso.

Potrebbe diventare una specie di pigrizia. Ho una lista di parole che tendo a utilizzare, e credo che molti musicisti ne abbiano una. Per esempio, c’è la parola mind, che compare spesso nei testi di tanti musicisti. Anche io utilizzo espressioni come my mind e così via. Sono parole facili da inserire, anche perché hanno una sola sillaba. E le parole monosillabiche sono spesso le più comode quando si scrive una canzone. Ma bisogna sempre mettersi alla prova e cercare di non abusarne. Nel prossimo disco non ci sarà nessuna spine!

Restando sul tema delle immagini, vorrei chiederti una cosa. Quando pensi a chi ascolta il tuo album, c’è un’immagine o una sensazione che vorresti rimanesse dentro una persona dopo aver ascoltato la tua musica?

Anyx: Credo che molta della musica che faccio sia legata a un verso che si trova in “Spring Birds“: «In this world we’ve built, I walk, I dance towards your heart inside, towards your soul inside». Credo che queste parole riescano a riassumere abbastanza bene ciò che cerco di fare. In un certo senso, si tratta di una critica al mondo che forse abbiamo costruito per noi stessi.

E penso che vorrei invitare chi ascolta a comprendere che esiste qualcosa anche al di là di questo mondo. Qualcosa che va oltre noi stessi come individui.

Vorrei ricordare che non siamo le uniche voci presenti su questa Terra. Esistono altre voci. Dovremmo ascoltare gli animali, ascoltare la natura. Anche questo è naturalmente parte del discorso. Credo che, in qualche modo, il mio lavoro cerchi proprio di esplorare e mettere in discussione tutto questo. È qualcosa che cerco di raggiungere attraverso la mia musica e che vorrei invitare gli altri a scoprire.

credit: Otmar Lichtenwörther

Mi piacerebbe farti un’ultima domanda: cos’è per te la bellezza?

Anyx: È qualcosa che trascende l’estetica. Quando si parla di bellezza si tende a pensare a canoni estetici ma non credo sia così. La bellezza per me è qualcosa che risuona dentro di noi. Una risonanza, una vibrazione che ci attrae.