Il songwriter di Nottingham torna dopo due anni di distanza dall’ultimo album – qui la nostra recensione di “A Modern Day Distraction” – col settimo album della sua carriera “Alamo” per affermare le sue declinazioni folk, in stile americana, come aveva già sperimentato nel 2017 con “Hearts That Strain” prodotto insieme a Dan Aurebach.

“Alamo” si differenzia però da quest’ultimo per delle sonorità più cantautoriali, meno soul e rhythm and blues, e per uno stile whisper che richiama, come d’autunno le foglie sugli alberi, una dimensione intima à-la Beck di “Ride Lonesome” e che si avvicina al country di Leah Blevins di “All Dressed Up” per citare un album prodotto della Easy Eye Sound di proprietà proprio di Aurebach. In “Alamo” la ritmica procede gentile, essenziale e funzionale all’album, accompagnando le parole con raffinatezza.

Credit: Sheva Kafai

Jake Bugg orbita intorno a Bruce Springsteen col brano “Never Can Tell”, a Dylan e Cohen in “Day By Day”, come lui stesso afferma nel lancio dell’album, e secondo me a Mark Knopfler, sia solista che non, con “The Life” che a me risuona come “Iron Hand” o piuttosto “Drop In The Water” che somiglia ad un arrangiamento libero di “In The Gallery”. Arrangiamenti e sonorità che i fan possono ritrovare familiari e che hanno sostenuto e tratteggiato la carriera dell’artista inglese sin dagli esordi nel 2012 col disco che porta il suo nome e col quale ha ridisegnato i confini tra indie e pop.

“Ten Stories HIgh” segue le progressioni armoniche dei Bee Gees, come dichiarato espressamente da Jake Bugg, con cui ha avuto una crush ossessiva per un lungo periodo, che però non ricalca evidentemente le tracce disco-music, bensì trova nella fluidità compositiva una resa piuttosto riuscita. “Alamo”, title-track, per quanto il nome possa richiamare la rivoluzione del Texas del 1836, ricama piuttosto trame amorose in cui si combattono battaglie perse in partenza, alle quali vale comunque la pena di partecipare.

Il concetto di isolation – che lo vedrà protagonista in giro per l’Europa con “UK & EU Solo Tour” e in Italia il 9 aprile 2027 alla Santeria di Milano – permea l’intero concept dell’album ed è definito in brani come “The Life” e “Everywhere I Go” – brano preferito dall’artista “That’s probably my favourite song from the record, and it’s about the trauma that we carry around with us” – in cui non importa dove andiamo fisicamente, perché nonostante tutto portiamo con noi i nostri malesseri, indecisioni, ossessioni pur camminando su altre strade.

Jake Bugg si avvicina tanto al folk inglese dei Pentangle se vogliamo tornare un po’ indietro nel tempo, oppure allo scottish sound targato Travis per rimanere ai giorni nostri, o meglio alla metà degli anni ’90 e primi duemila, ma anche a David Gray di “Lost Songs 95-98” e Tom Smith. C’è quel tocco accennato alla tradizione tracciata da Cosby, Nash, Stills & Young, si sentono gli America ed il fingerpicking tutto che varca qualsiasi confine nazionale.

L’album è nato dalla necessità di esprimersi in tutta franchezza, demolendo le barriere intime e personali, dimostrando e mostrandosi nella sua vulnerabilità e umiltà e solo grazie a questo ha potuto lasciar andare la penna e gli accordi in piena libertà. Cito testualmente il suo intento, che conferma quanto appena affermato:

“This record was only going to work if I was going to be honest and be as vulnerable as

possible. I’ve always had a lot of defenses and barriers around me. I thought it was time to bring

those down.”

Prodotto dalla sua etichetta indipendente Lovebugg Recordings insieme a Jonny Hogarth, noto per aver collaborato con Sia, Amy Winehouse, James Morrison, James Blunt, Maverick Sabre, Corinne Bailey Rae, e in collaborazione con Thirty Tigers, l’album racchiude in sé la dimensione di una solitudine che si apre al mondo, si mostra nella sua totalità e che non ha paura di fondersi pur mantenendo le sue caratteristiche. Personalmente, trovo questo album azzeccato ed in linea con l’espressività di un artista che cerca costantemente la propria identità.