Dopo appena due anni e mezzo dal precedente “Can We Please Have Fun“, i Kings Of Leon sono tornati ora con questo decimo LP, pubblicato dalla loro label, la LoveTap Records, e distribuito da Virgin Music Group.

Registrato a Nashville, il nuovo disco degli statunitensi è stato prodotto per la prima volta da loro stessi con l’aiuto di Liam O’Neil, che è anche componente della loro live band da ormai parecchi anni.

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Nella primavera dello scorso anno la band aveva iniziato a lavorare sul suo nuovo disco e aveva già preparato anche qualche nuova canzone: purtroppo il frontman Caleb Followill ha poi avuto un infortunio a un piede, che li ha costretti a cancellare il tour europeo (tra cui anche la data italiana in Toscana). Il nuovo materiale, invece è più tranquillo, personale e con un taglio acustico rispetto a ciò che gli statunitensi ci avevano abituato e, come riveleranno poi i Kings Of Leon, non è legato a quello scritto solo poche settimane prima.

Profondamente personale e incentrato sulla gratitudine, sulla famiglia e sull’apprezzamento per la vita che hanno costruito insieme, l’album racconta gli uomini e i padri che sono diventati, trovando significato nelle persone, nei ricordi e nei momenti quotidiani che hanno plasmato le loro vite. Come una lettera d’amore alla loro famiglia e alla strada che li ha condotti fino a questo punto, “O My Beloved” offre uno sguardo intimo sui quattro componenti della band e sul percorso che hanno condiviso.

“My Whole World” ci introduce appunto in questo loro mondo “personale” dai colori country con chitarra e lapsteel, dove i toni sono delicati e l’atmosfera si fa riflessiva, senza mai forzare, anzi quasi volendo cullare chi ascolta attraverso la loro avvolgente musica.

Più avanti “Make It Count”, pur continuando a trattare temi personali, dimostra una maggiore energia rispetto alle canzoni che lo hanno preceduto, con tanto di un inaspettato assolo di chitarra che la vivacizza in maniera decisa.

La delicatezza di “Rose” non ci sorprende, ma allo stesso tempo il coro è decisamente più aggressivo con una strumentazione intensa, mentre il recente singolo “KOYSAR” (che sta per “Kick Off Your Shoes And Run”) ha un’anima gentile e folky con tanto di tocco dei violini che lo rendono ancora più raffinato.

In “Warm Company” la voce di Caleb è ricca di passione e sembra trovare un respiro southern, che include lo spazio per un altro gradito assolo di chitarra; “Get You Down” infine chiude il disco riportando ancora una volta momenti soft e un calore avvolgente e rassicurante.

Con questo disco i Kings Of Leon hanno deciso di esplorare il loro lato più intimo e personale e, come dicevamo sopra, hanno virato verso sonorità country-folk, rallentando i loro ritmi e allo stesso tempo perdendo un po’ della loro adrenalina: forse non tutti i fan sapranno apprezzare questo loro volto morbido, ma a nostro avviso le loro nuove canzoni sono davvero belle e capaci di entrare nel cuore.