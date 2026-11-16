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Gradito ritorno in Italia per Leon Bridges la prossima estate.

Il musicista nativo di Atlanta, ma di stanza in Texas presenterà il suo quinto LP, “Happyness Anytime”, uscito a settembre via Columbia Records.

Con questo nuovo lavoro, Leon Bridges torna alle atmosfere calde e avvolgenti che avevano caratterizzato gli esordi di “Coming Home”, aprendosi al tempo stesso a sonorità nuove, anche grazie al lavoro con J Lloyd e Lydia Kitto dei Jungle. Un percorso che si intreccia con il groove e lo spirito di esplorazione già sperimentati nelle collaborazioni con i Khruangbin, dando vita a una musica libera da confini stilistici, in cui influenze diverse si incontrano con naturalezza.

Con “Happiness Anytime” Bridges ha voluto soprattutto ritrovare il piacere del movimento e della leggerezza, dando vita a un album che invita a lasciarsi andare e a ballare, senza rinunciare alla profondità dei testi.

Saranno due le date nel nostro paese per lo statunitense previste per mercoledì 30 giugno all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e per giovedì 1° luglio all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all’interno della rassegna Tener-A-Mente.

I biglietti per i suoi concerti saranno in vendita generale su ‘Ticketone.it‘ a partire dalle ore 11 di venerdì 20 novembre.