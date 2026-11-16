Sappiamo bene che gli Osees torneranno in concerto in Italia a giugno 2027 per un’unica esclusiva tappa estiva all’insegna del loro travolgente garage-rock psichedelico.
Venerdì 25 giugno sull spiaggia dell’Hana-Bi a Marina di Ravenna (RA) ad ingresso gratuito la folle formazione californiana capitanata da John Dwyer presenterà l’album “Off Course”, da poco uscito.
Se volete iniziare già adesso a scaldare i motori, beh, occhi aperti sul loro live da KEXP, registrato a inizio agosto e comparso da poco sulla pagina YouTube della stazione radio di Seattle: