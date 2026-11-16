Credit: Trevor Naud

A distanza di quasi quattro anni dall’uscita di “Let There Be Music“, i Bonny Doon torneranno il prossimo 5 febbraio, via ANTI- Records, con il loro quarto LP, “Forever Green“.

Registrato in Arizona da Austin Owen e Francis Bartolomeo, il disco è stato poi mixato da Jarvis Taveniere dei Woods a Los Angeles e masterizzato da Greg Obis a Chicago.

“Forever Green” è il suono di una band che si libera di ogni traccia di timidezza per abbracciare appieno la propria identità: un collettivo di veterani che raggiunge un nuovo livello grazie a una convinzione conquistata con fatica e a un’esecuzione schietta e diretta.

Il cuore dell’album batte più forte nel singolo principale, “Lucky Ones”. Costruito su una base travolgente di heartland rock, è un inno alla classe operaia in un momento caratterizzato dal malessere economico, dal divario sempre più ampio tra ricchi e poveri e dalla frustrazione di lavorare onestamente senza ottenere la ricompensa promessa.

Il frontman Bill Lennox dice del brano:

La maggior parte delle persone arranca e riesce a malapena a sbarcare il lunario nonostante lavori come un matto. Nel frattempo, i ricchi diventano sempre più ricchi e chi detiene il potere fa di tutto per reprimere i diritti e la dignità della classe operaia. È una sorta di culmine di risentimento e frustrazione, sia personale che collettiva. Nel mio caso, dopo 12 anni con la band, 12 anni in più, ancora a fare il barista fino alle 3 del mattino, il corpo non si riprende più come una volta. A volte ti sembra di aver pagato il tuo debito e aspetti che qualcosa diventi più facile o che le cose vadano al loro posto. Conosco molte persone che si sentono così.

“Forever Green” Tracklist:

1. Cry With Me

2. Sliding Glass Door

3. Lucky Ones

4. So Close To The Edge

5. Clock Keeps Ticking

6. Right In The Eye

7. All Of My

8. Forever Green

9. End Of The Line

10. Long Have You Wandered