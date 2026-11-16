Credit: Fabio Campetti

E’ tempo di compleanni eccellenti in casa Razorlight, ovvero il ventennale del loro fortunato omonimo sophomore, che raggiunse la vetta della classifica inglese in quel momento storico, a metà anni zero appunto, dopo lo spartiacque ad inizio millennio dell’uragano Strokes, che aprì la strada a successive band, prendendola un po’ larga, sulla stessa lunghezza d’onda.

Con l’omonimo secondo album bissarono sicuramente l’exploit dell’esordio, permettendo di collocare questi quattro londinesi tra i nomi importanti di una certa risposta britannica alla scena americana, insieme ovviamente a Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Libertines e, perchè no, Bloc Party con il loro folgorante debutto e tanti altri chiaramente. A mio avviso non c’era il talento gigante, che se ne dica, della band di Casablancas e soci e nemmeno delle appena citate band (che di singoli ne hanno consegnati alla storia), ma c’è o, meglio dire, c’erano diversi dettagli per farsi notare eccome.

Vent’anni di “Razorlight”, quindi, andavano festeggiati a dovere, a maggior ragione, che dopo il terzo album “Slipway Files”, pubblicato nel 2008, di fatto con scadenza biennale dall’esordio, gli stessi siano spariti in un silenzio discografico per ritornare dieci anni dopo con il quarto album e siglare il pokerissimo con “Planet Nowhere” un paio di anni fa, ma senza ripetere le attenzioni e i fasti di un tempo; una carriera da montagne russe la loro, tra pubblicazioni quasi frenetiche e lunghi silenzi.

Onere di aprire la serata spetta agli Orange dí Francesco Mandelli, collettivo milanese in giro da diversi anni, fanno una mezz’ora di rock’n’roll senza fronzoli e suonato come si deve, nella loro versione migliore in formazione a quattro, accollandosi il warm up di questo sunday night.

Credit: Fabio Campetti

Subito dopo i The k’s da Earlestown, band che ruota attorno al songwriting di Jamie Boyle, profeti sicuramente in patria, dove hanno toccato vette forse anche insperate dopo una lunga gestazione prima di debuttare ufficialmente nel 2024 con “I Wonder If The World Knows?”, che ha raggiunto la “top three” delle vendite, quindi con il sophomore “Pretty on the internet” l’anno successivo che arrivò addirittura in vetta. L’Italia è sicuramente un terreno (ancora) da conquistare: non avendo la forza di un tour in autonomia, accompagnano i Razorlight.

Che siano un gruppo strutturato lo si evince da tutta la strumentazione e dal numero di tecnici al seguito. Tanta estetica e pose da rockstar, ma si potrebbe obbiettare per la poca sostanza o semplicemente parafrasando un inglesismo ormai di matrice universale “It’s not my cup of tea”. Mezz’ora anche per loro.

Razorlight tutt’altra roba e per chi, come il sottoscritto, li aveva pure snobbati ai tempi, sono stati un’ enorme sorpresa, bravissimi, con un Johnny Borrel in forma più che mai; si riavvolge il nastro di un paio di decadi quando anche loro si prendevano le copertine di NME e magari, per stare al passo, sfasciavano qualche camerino: sono passati 20 anni, ma non la freschezza dei tempi migliori, per un live oltre l’ordinario, probabilmente pure il loro ultimo nel belpaese, data un’affluenza tutt’altro che copiosa, ad occhio e croce, 120 appassionati o giù di lì, ed è un gran peccato. Capisco che forse i Razorlight appartengano ad un’altra epoca e non godano di un contemporaneo passaparola, ma non mi aspettavo così poca gente, probabile quanto insindacabile segno dei tempi.

Scaletta bellissima, non solo il festeggiato in agenda, ma anche tanti pezzoni di una carriera importante, che regalò ai tempi sicuramente enormi soddisfazioni, sia in termini di critica (si disse che “Razorlight”, fosse il miglior album sin dai tempi di “Definitely Maybe”, non una critica da tutti i giorni). Inevitabilmente non sono stati capaci di capitalizzare al meglio una chance per rimanere come collettivo di riferimento anche per successive generazioni, oppure è più che corretto, come capita spesso di scrivere, non farsi troppe domande.