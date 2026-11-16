Al centro di “Requiem For A Village”, il nuovo concept album di Steven Wilson, c’è la storia di una sperduta comunità rurale che vive isolata su una piccola isola britannica. Lontani dalla modernità, i suoi abitanti conservano tradizioni e usi antichi, apparentemente indifferenti a ciò che accade nel mondo esterno. Ma l’idillio è solo un’ipocrita superficie: il disco scava negli angoli oscuri di un luogo avvolto nel mistero, dove dietro l’apparenza pacifica si nasconde una realtà ben più inquietante.

Credit: Kevin Westenberg

Non un semplice disco, ma la colonna sonora di un film che non verrà mai girato: un horror ambientato in un paesaggio bucolico, tipicamente inglese, con il cielo perennemente grigio e la pioggia che cade senza sosta su un terreno coperto di foglie brune.

Chiudo gli occhi e, nella mente, mi appare un tappeto di foliage sporco di sangue. È una scia di inquietudine che si sviluppa lungo dodici tracce concepite come un tutt’uno, intervallate da intermezzi strumentali e da monologhi recitati da David Tennant. La voce dell’attore scozzese, celebre per i suoi ruoli in Doctor Who, Broadchurch e Good Omens, fa da guida in un viaggio verso un luogo remoto e fuori dal tempo, reso maledetto da lugubri leggende.

Il villaggio immaginato da Wilson e Andy Partridge, il cantante e chitarrista degli XTC che ha collaborato alla stesura dei testi, è infestato da presenze oscure ed enigmatiche. Queste prendono corpo in un progressive rock ultra-definito e sfaccettato, tenebroso nonostante l’impeccabile resa sonora.

In quest’occasione Steven Wilson dà forma a un sound notturno e autunnale, attraversato da occulte suggestioni neofolk e ambient. Anche i field recording hanno un ruolo importante: i rumori più gentili ed evocativi della natura (autentici o ricreati dagli strumenti), oltre ai motivi ricorrenti tipici dei concept album, legano tra loro i brani senza soluzione di continuità.

L’album si muove soprattutto su toni pacati, tra folk, synth analogici e sonorità acustiche, ma non rinuncia a improvvise e incisive sfuriate hard rock. La delicatezza fumosa e desolante di “On Chapel Slope”, con le sue venature blues, cede il passo alla forza della title track, sorretta da un bel riffone hard rock. Il nervosismo che percorre l’intero disco si manifesta ogni volta in modo diverso: nella frenesia elettrica della cupissima “Wheel”, un’altra parentesi quasi metal, oppure nel pianoforte spettrale che domina “The Same River Twice”.

Il punto più alto, almeno per chi scrive, è “Now Departing”: sette minuti epici che raccolgono molti dei punti forti del lavoro. Un nodo di ombre che si dipana tra melodie tenebrose, riff di chiara matrice prog e tocchi di gotica eleganza.

Uno Steven Wilson così dark lo avevamo sentito assai di rado in precedenza. Eppure, anche nei panni del poeta maledetto, il cantautore britannico non si snatura: riesce a intrigare anche senza stravolgere troppo le carte in tavola. “Requiem For A Village” resta stilisticamente vicino a territori già esplorati con i Porcupine Tree; più che aprire un nuovo corso, Wilson si limita a percorrere con classe una strada alternativa, conducendoci dentro un paesaggio familiare che, traccia dopo traccia, diventa sempre più minaccioso.