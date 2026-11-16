Credit: Jamie Borghesani

A distanza di quasi cinque anni dall’uscita del loro sophomore “Get Fucked”, The Chats tornano finalmente a farsi sentire e annunciano un nuovo LP, “Half Cut“, in arrivo il prossimo 5 marzo via Virgin Music Group.

Il frontman della band punk-rock della Sunshine Coast Eamon Sandwith dice:

“Half Cut” è un album rock and roll divertente, ma forse un po’ più aperto rispetto a ciò che abbiamo scritto in passato. Esito decisamente a usare la parola “maturo”, ma direi che si tratta di una sorta di evoluzione.

Registrato al Maple Sound Studio di Los Angeles con Jay Whalley dei Frenzal Rhomb, il terzo LP degli australiani vede il loro sound avventurarsi in territori più ampi senza perdere nulla del loro caratteristico lirismo australiano, come dimostrano i titoli dei brani “Half Arsed”, “Hanging Shit” e “Brown Bottle Flu”. Esplorazione dei postumi della sbornia, del confronto, della riconciliazione e persino della riabilitazione, “Half Cut” è l’album più introspettivo che The Chats abbiano mai realizzato.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Off It”, accompagnato da un video diretto da Matt Weston.

La band australiana ha inoltre annunciato anche un tour europeo a supporto del nuovo album che li vedrà anche passare in Italia per un’unica data prevista per giovedì 23 settembre al Legend Club di Milano.

I biglietti del concerto, che costano 32,70 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.