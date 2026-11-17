Il mese scorso gli Hot Chip hanno annunciato “A Long Way From Kansas”, il loro primo album ufficiale in studio dopo cinque anni. Il primo singolo, “Random Violence”, era un mid-tempo in omaggio a Keith McIvor (alias JD Twitch) degli Optimo, scomparso lo scorso anno, con “Me In Your Head” il gruppo punta a un sound diverso, più robot/funk e ballabile.



“Me In Your Head” vede la partecipazione vocale di Beth Ditto dei Gossip.

“Lei apporta alla canzone qualcosa di completamente diverso, qualcosa che noi non avremmo mai potuto realizzare da soli“, afferma Al Doyle. Owen Clarke aggiunge: “La voce di Beth è più controllata, una potenza più morbida. È davvero avvincente“.