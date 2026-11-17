«Gli artigli circondano il pagliaccio», scriveva Syd Barrett in uno dei versi di “Terrapin”, brano contenuto nel suo primo album solista, “The Madcap Laughs”, opera dalla gestazione lunga, tormentata, quasi dolorosamente interminabile. Il pagliaccio. Colui che ci diverte, che ci distrae dalla miseria di una quotidianità decadente e ripetitiva, che ci concede l’illusione di una momentanea evasione. Colui del quale possiamo ridere, che possiamo deridere, scambiando — più o meno consapevolmente — la sua fragile sensibilità per debolezza, la sua innocenza per stupidità, la sua diversità per una colpa da espiare. Ci rifiutiamo di riconoscere l’umanità che si nasconde dietro quella che, con sprezzante superficialità, consideriamo soltanto una maschera burlesca. E così il pagliaccio diventa uno sprovveduto, un essere ridicolo, un’anomalia da esibire e, all’occorrenza, da sacrificare.

In una società sempre più competitiva e frenetica, interamente consacrata alla fabbricazione e al consumo di idoli, mode e identità preconfezionate, chiunque non riesca — o semplicemente non voglia — conformarsi viene relegato ai margini. Diventa strano, bizzarro, inadeguato. Diverso. Un pagliaccio, appunto, nella cui carne affondare, senza esitazione, né rimorso, i nostri gelidi artigli. Partecipiamo, contemporaneamente come attori e spettatori, a una farsa capovolta, a un carnevale crudele nel quale coloro che indossano una o più maschere deridono chi ha avuto l’innocenza, o forse il coraggio, di non indossarne neppure una.

Le canzoni di Syd Barrett sembrano nascere proprio da questa irriducibile estraneità. Dietro la loro apparente leggerezza, dietro una romantica ilarità che talvolta sfiora la filastrocca infantile, si spalancano territori completamente alieni al mondo circostante. Sono creature musicali che sfuggono a qualsiasi coordinata spaziale e temporale, che si sottraggono alle leggi della realtà precostituita, che rifiutano tutto ciò che appare convenzionale, imposto, obbligato. Non cercano di adattarsi al mondo: ne inventano un altro.

Eppure, sotto quella superficie incantata, qualcosa lentamente si incrina. La consapevolezza di non riuscire più a comunicare con il mondo e con le persone che lo abitano si trasforma in una malinconia sommessa, in quella tristezza amara che appartiene ai giullari e ai cantastorie quando la rappresentazione finisce, il pubblico si disperde e il sorriso rimane sospeso su un volto improvvisamente solo. Una malinconia che scende come un pesante sudario su ogni sentimento, contaminando persino l’amore: «È inutile nascondere il tuo amore dove non vedo, perché capisco che sei diversa da me» (“No Good Trying”).

Parole che sembrano cercarsi e ritrovarsi, attraverso i solchi dello stesso disco, nelle domande strazianti di “Dark Globe”: «Non ti mancherò? Non ti mancherò neanche un poco?». Due interrogativi semplicissimi, quasi infantili nella loro nudità, e proprio per questo insopportabilmente dolorosi. Domande che chissà quante volte abbiamo rivolto a noi stessi, nel nostro ottuso silenzio, nascondendoci dietro il dito storto dell’orgoglio, incapaci di confessare il terrore di non essere più desiderati, cercati, ricordati.

Domande rivolte a una ragazza, certamente. Ma forse anche agli amici di un tempo, a coloro con i quali aveva condiviso sogni e visioni e che adesso avevano deciso di proseguire lungo un’altra strada, lasciandolo indietro. E in “Here I Go” quella stessa ragazza — amante, voce interiore, musa ispiratrice, demone personale — pronuncia una sentenza sbrigativa, sprezzante, definitiva: «Un grande gruppo è molto meglio di te».

Fine della discussione. Non occorrono spiegazioni, né giustificazioni. La condanna è stata pronunciata. Il pagliaccio può abbandonare la scena. Lo spettacolo continuerà anche senza di lui. Come già accadeva nel “Piper” pinkfloydiano, Syd riesce a infondere nelle proprie canzoni un triplice soffio di vita: il racconto trasfigurato delle sue vicende personali, la rappresentazione del nostro difficile rapporto con la società e l’evocazione di un universo fantastico e surreale, nel quale ogni sentimento assume una forma inattesa, ogni paura genera una creatura, ogni ferita diventa paesaggio.

The Madcap Laughs

Le aspettative degli altri, le ansie che ci divorano, le forzature imposte dall’alto, le richieste incessanti dei padroni, il bisogno disperato di essere amati e accettati, la paura della solitudine e dell’abbandono: tutto si mescola e si trasforma, dando origine a esseri sublimi e a mostri terribili, a visioni meravigliose e a incubi che sembrano emergere dalle profondità più remote della coscienza. Gli scenari barrettiani si popolano di draghi alati e piovre gigantesche, di animali parlanti e uomini buffi, di creature sospese tra la fiaba e l’allucinazione. Vi sono boschi silenziosi, attraversati da una quiete quasi irreale, e mari tempestosi che il vento si diverte ad agitare. Luoghi nei quali l’innocenza convive con la minaccia, la meraviglia con lo sgomento, il gioco con la disperazione. È un mondo che conserva qualcosa dello stupore infantile, ma nel quale l’infanzia ha già conosciuto il dolore. Un universo in cui il fantastico non rappresenta soltanto una via di fuga dalla realtà, bensì un altro modo di raccontarla, forse più sincero, certamente più spietato. Perché i mostri di Syd non abitano esclusivamente i boschi o le profondità marine. Vivono anche dentro di noi. Hanno il volto delle nostre paure, delle nostre rinunce, delle parole che non abbiamo saputo pronunciare. Talvolta indossano le sembianze rassicuranti di chi amiamo. Altre volte sono soltanto il riflesso deformato di noi stessi.

Ma l’aspetto più doloroso della poetica di Barrett, quello che attraversa silenziosamente le sue canzoni come una ferita mai rimarginata, è l’assenza. L’assenza non è semplicemente un vuoto, uno spazio lasciato libero da qualcuno che se n’è andato. È una presenza rovesciata, una creatura abominevole che si insinua nei pensieri più intimi, si impadronisce dei sentimenti più fragili e lentamente li consuma. Si nutre dei ricordi, altera la percezione del tempo, trasforma i luoghi familiari in territori sconosciuti. Ci sottrae qualcosa della nostra stessa umanità, ci spinge verso gesti che non avremmo mai immaginato di compiere, ci imprigiona in una catena invisibile dalla quale non riusciamo più a liberarci. L’assenza è ciò che rimane quando tutto sembra essere scomparso. È il rumore di una voce che non ascolteremo più, la sagoma di un corpo che continuiamo a cercare nel buio, l’ostinazione con cui il desiderio sopravvive alla perdita.

E allora bastano pochi versi, quasi sussurrati, perché l’intero universo fantastico di Barrett si dissolva, lasciandoci soli davanti alla nudità di un sentimento: «Quando oggi mi sono svegliato e tu non c’eri a giocare, ho desiderato essere con te» (“Late Night”). Non ci sono più draghi, piovre gigantesche, boschi incantati o mari in tempesta. Non ci sono maschere dietro le quali nascondersi, né artifici capaci di attenuare il dolore. Rimane soltanto qualcuno che si sveglia e scopre che l’altro non c’è. E quel verbo, giocare, così innocente, così apparentemente insignificante, contiene forse tutta la tragedia di Syd Barrett: il desiderio di conservare uno spazio in cui l’amore possa ancora essere un gioco, la vita una meraviglia, la diversità non una condanna. Uno spazio nel quale sia ancora possibile esistere senza dover indossare una maschera. Ma fuori da quel mondo gli artigli continuano a stringersi. E il pagliaccio, ormai solo, non ha ancora smesso di cercare qualcuno con cui giocare.