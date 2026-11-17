credit: John Cheves

Formatosi più per caso che per scelta, il Miki Berenyi Trio ha saputo incanalare l’energia e le avventure di altri due anni di tour, registrazioni improvvisate e affiatamento del gruppo per creare un sublime seguito al loro album di debutto del 2024, “Tripla”.



“Spoil The Busy Flames” (atteso il 17 febbraio via Bella Union) affina e valorizza l’unione luminosa e ricca di ritornelli accattivanti tra Miki Berenyi (voce, chitarra), KJ “Moose” McKillop (chitarra solista, tastiere) e Oliver Cherer (basso, tastiere). A differenza della maggior parte dei loro colleghi del dream-pop, gli MB3 sono disposti ad affrontare le realtà degli sconvolgimenti politici e personali. Il trio trova bellezza oltre che disperazione nella quotidianità, consapevole che, indipendentemente dallo stress che dobbiamo sopportare, il giorno dopo ci rialziamo e andiamo avanti.

“Expect To Believe” è il primo assaggio:

Dopo aver tenuto ben oltre un centinaio di concerti nonostante i lavori fissi e gli incarichi freelance dei suoi componenti, il suono degli MB3 si è evoluto ora che ogni membro comprende meglio i punti di forza dei propri compagni di band. «L’aspetto fisico del nostro modo di suonare non è cambiato, ma piuttosto il processo mentale», afferma Moose. «Siamo sempre più sicuri del tipo di musicisti che siamo e di come far funzionare al meglio le canzoni».



Tracklist:

