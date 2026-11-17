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“Fuoco Amico” è il nuovo singolo di The Zen Circus: il brano segna l’inizio di una nuova fase per la band, offrendo un assaggio del loro prossimo capitolo discografico in arrivo entro la fine dell’anno.

La band racconta così il brano: “Un bambino guida la sua bicicletta attraverso la vita, il tempo che scorre, i suoi dolori, gli eventi storici che lo circondano. E si chiede come sia possibile che, nonostante sia preparato alla guerra da quando è nato, a ucciderlo sia stato proprio il fuoco amico. E che il fuoco amico sia sé stesso o chi doveva stargli vicino, poco importa, e non cambia il risultato“.

Il singolo segue il precededente album “Il Male” e i due tour del disco: uno nei club andato interamente sold out e uno estivo sui palchi dei grandi festival italiani.

La band nei primi mesi del 2027 sarà impegnata in una tournée speciale che segnerà il ritorno nei principali club italiani, palchi sui quali non salgono ormai da molti anni.

Questa scelta nasce proprio dal desiderio di riappropriarsi di una dimensione intima e raccolta che mancava da tempo nella loro storia dal vivo. Abbandonando momentaneamente i grandi spazi, il tour si svilupperà attraverso una fitta serie di appuntamenti che prevedono molteplici date consecutive nella stessa città.

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