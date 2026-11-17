Tante volte qui su IFB abbiamo parlato dei Desperate Journalist, una delle nostre band inglesi preferite e in molti frangenti ci siamo lamentati del fatto che un loro tour non era ancora passato dall’Italia, beh, ora è arrivato il momento di gioire.

La band guidata dalla voce di Jo Bevan si appresata a passare dal nostro Paese per ben 4 date, nella promozione del loro imminente album “Gilding The Lily“, atteso il 20 novembre:

6 maggio, Glue, Firenze

7 maggio, Freakout, Bologna

8 maggio, CAP10100, Torino

9 maggio, La Cripta, Cusano Milanino (MI)