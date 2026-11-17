Quando la rivoluzione artistica tanto sperata non riesce a palesarsi.

Credit : Helena Christensen

Nove anni. Nove lunghi anni di silenzio discografico (parlo di album sulla lunga distanza, perché nel 2026 ci sono già stati due EP, ovvero “Easter Lily” e “Days Of Ash“) dal giorno in cui “Songs Of Experience” è arrivato nei negozi, lasciandoci addosso la sensazione di una band alla ricerca di un nuovo centro di gravità. Quando un gruppo come gli U2 che ha letteralmente scritto le tavole della legge del rock d’arena torna a farsi vivo dopo quasi un decennio, le aspettative non possono che puntare in alto.

Ci si aspetta la scossa tellurica, il colpo di genio di chi ha cinquant’anni di storia sulle proprie spalle e potrebbe permettersi il lusso di rischiare tutto. Ci si aspetta anche una continuità qualitativa dopo i due EP che così male non erano stati. E invece, cosa ci ritroviamo tra le mano con questo “Carnaval De Luz”? Un disco che, diciamocela tutta e con estrema franchezza, si muove con la grazia rassicurante e anche un po’ anonima di una colonna sonora da supermercato: musica leggera, pulitissima, pensata per scorrere via indolore tra una corsia e l’altra, ottima sostanzialmente per riempire il vuoto senza mai disturbare nessuno.

A onor del vero, bisogna riconoscere che l’intento di fondo non era affatto pigro. Si avverte chiaramente la volontà della band di uscire dalla propria comfort zone, di tentare strade diverse e di rimescolare le carte dopo decenni di inni da stadio urlati a pieni polmoni. Ma tra il desiderio di svoltare e la riuscita effettiva c’è di mezzo un oceano di cautela e di occasioni mancate.

Prendi l’apertura affidata a “Go (Carnaval De Luz)”: è l’ambizione di creare un’atmosfera piuttosto festosa e danzereccia, ma l’effetto finale somiglia più a un jingle ben confenzionato che ad un vero manifesto artistico. Lo stesso vale per tentativi incerti di virata esotica come “La Reina”, dove lo sforzo di contaminazione sonora c’è tutto, ma sfocia in una gradevolezza di fondo che non graffia mai davvero.

Il disco prosegue su questo binario di sperimentazione educata ed edulcorata, inanellando brani che vorrebbero spiazzare ma finiscono per suonare semplicemente prudenti. Analizziamo “Street Of Dreams” o l’andamento elettronico e minimale di “Silencio”: sono pezzi eseguiti con una precisione chirurgica, impreziositi dalla produzione sempre impeccabile di Jacknife Lee, ma sembrano privi di quella vera urgenza espressiva che un tempo caratterizzava il songwriting di Bono Vox. E quando la band prova ad alzare l’asticella della riflessione o dell’ambizione concettuale come in “The Greatest Show On Earth”, si scivola pericolosamente nel territorio dell’autocompiacimento magniloquente, dove l’epica suona un po’ stanca come un vecchio copione recitato con la consapevolezza di chi ripete una parte per inerzia.

Il momento in cui il disco prova a fare sul serio la voce grossa è forse quello che fa più tenerezza, mettendo sul piatto della bilancia brani come “The Mirror Maker (Rosalìa)”: un gioco di stile fine a sé stesso, privo di quel cortocircuito creativo che ci si sarebbe aspettati.

La situazione non viene di certo salvata più di tanto da brani successivi quali per esempio “Superficiality” oppure la lunga “Can’t Stop Us Now”, prima di affidare la chiusura a un duetto postumo di grande impatto emotivo con la compianta Dolly Parton sulle note di “Torn”.

In conclusione si può affermare che “Carnaval De Luz” non è un disastro, bensì un’occasione sprecata su tutta la linea. Un ascolto che scivola via senza lasciare traccia, perfetto per fare da rumore a momenti normali di quotidianità che non richiedono attenzione particolare. Peccato!