Una rock ‘n’ roll band alla fine della storia.

Può piacere, può non piacere, ma è questa la sensazione che rimane addosso dopo aver ascoltato il nuovo album degli U2. Non tanto la fine di una carriera, né tantomeno quella di una band che, con ogni probabilità, continuerà a riempire gli stadi del mondo. Piuttosto, la percezione di essere arrivati al termine di una storia, di un percorso artistico che ha già raccontato tutto ciò che aveva di essenziale da raccontare, lasciando dietro di sé un’eredità immensa, difficilmente ripetibile, persino da parte dei suoi stessi protagonisti.

Un disco che non è necessariamente peggiore, né migliore, di tanti altri che vengono pubblicati in continuazione, in questa sorta di bulimia sonora che sembra aver travolto ogni cosa. Una produzione incessante, un accumulo di canzoni, suoni, parole, emozioni confezionate per essere consumate e rapidamente dimenticate. Dischi che attraversano le nostre giornate senza riuscire davvero a intercettare qualcosa di profondo, senza lasciare una ferita, una domanda, un’immagine capace di sopravvivere all’ascolto. Musica che passa senza provocare alcun dolore. E, forse, è proprio questa la sua condanna più grande: non essere brutta, ma essere sostanzialmente innocua.

Eppure, sarebbe ingeneroso fermarsi qui. Perché, se da un punto di vista strettamente musicale questo album fatica a trovare una ragione davvero necessaria per esistere, da quello umano racconta qualcosa di molto più importante. È la testimonianza concreta di un percorso esistenziale che va ben oltre una carriera straordinaria, oltre i milioni di dischi venduti, gli stadi, la ricchezza, la fama, l’influenza mediatica e culturale che gli U2 hanno esercitato, soprattutto in alcuni decenni irripetibili. È, prima di tutto, il disco di Larry Mullen. Il disco dell’attesa, della pazienza, della volontà di non lasciare indietro nessuno. Di un’amicizia che ha attraversato il tempo senza essere divorata dal successo, dalle ambizioni individuali, dalle inevitabili trasformazioni che accompagnano ogni esistenza. Un’amicizia che, probabilmente, è sempre stata più importante della band stessa, quasi che la musica fosse soltanto il linguaggio attraverso il quale quattro persone hanno scelto di continuare a riconoscersi.

E non è poco. Anzi, è moltissimo. Soprattutto in un’epoca che considera tutto relativo, sostituibile, superabile, sacrificabile. Un tempo in cui anche i rapporti umani sembrano sottostare alle leggi dell’obsolescenza, dove ogni legame può essere interrotto in nome di una nuova opportunità, di un’ambizione, di una convenienza. Gli U2, almeno sotto questo aspetto, continuano a rappresentare un’eccezione, forse persino un esempio. Quattro ragazzi diventati uomini, poi adulti, infine testimoni del proprio invecchiamento, senza smarrire del tutto quel patto originario che li aveva uniti quando il mondo era ancora una promessa.

Ma tutto questo, per quanto ammirevole, non basta a fare di un disco un avvenimento artistico. Non basta a restituirgli quella centralità, quella necessità espressiva che un tempo sembrava appartenere naturalmente alla loro musica. Rimane un lavoro dignitoso, a tratti convincente, attraversato da qualche buona intuizione, da frammenti di bellezza, da improvvise reminiscenze di un passato glorioso. Piccole illuminazioni che sembrano affiorare da una memoria collettiva, salvo poi dissolversi senza riuscire a trasformarsi in qualcosa di veramente nuovo. Anche Bono, troppo spesso, sembra rifugiarsi in un romanticismo di maniera, in una sentimentalità che finisce per impoverire proprio quelle emozioni che vorrebbe esaltare. Parole e melodie che avrebbero bisogno di una tensione più vibrante, di una scrittura meno rassicurante, di quel coraggio che un tempo permetteva alla band di spingersi oltre i propri confini, anche a costo di disorientare chi la seguiva.

Meglio, allora, quando lo sguardo si allontana dalle vicende individuali e torna a misurarsi con il mondo, con le sue contraddizioni, le sue tragedie, le sue ferite aperte. Da Gaza a Kiev, dalle città distrutte alle vite sospese, dalle guerre che cancellano ogni futuro alle distanze che diventano improvvisamente incolmabili. È lì che gli U2 sembrano ritrovare almeno una parte della loro antica urgenza, quella necessità di confrontarsi con qualcosa che non appartiene soltanto a loro, ma riguarda tutti noi. E tuttavia, ascoltando queste canzoni, è difficile non tornare con la memoria a quelle strade senza nome.

A quel tempo in cui bastavano poche note di chitarra, un crescendo quasi impercettibile, una voce che sembrava arrivare da un luogo lontanissimo, per avere la sensazione che qualcosa di straordinario stesse per accadere. “Where the Streets Have No Name” non era soltanto una canzone. Era una possibilità. Un orizzonte spalancato, una fuga, un desiderio di attraversare il mondo senza conoscerne ancora i confini. Era la promessa che, da qualche parte, esistesse un luogo in cui le cose potessero finalmente perdere il proprio nome, la propria appartenenza, il peso delle convenzioni e delle differenze. Forse era soltanto giovinezza. La loro, la nostra.

Ma era anche quella capacità misteriosa che possiede soltanto una certa musica: trasformare un’esperienza individuale in un sentimento universale, rendere una canzone il luogo in cui ciascuno può riconoscere qualcosa di sé, anche senza riuscire a spiegarlo. Da “Boy” a “Zooropa“, gli U2 hanno attraversato una stagione creativa straordinaria, costruendo un universo sonoro che non si limitava ad accompagnare le nostre vite, ma contribuiva a modificarle. Dischi capaci di provocare dolore, passione, gioia, inquietudine, desiderio. Di suggerire un cambiamento, persino quando non sapevamo esattamente quale cambiamento desiderassimo. Musica che non chiedeva soltanto di essere ascoltata, ma vissuta, attraversata, qualche volta persino sofferta. C’era l’innocenza febbrile degli inizi, la tensione politica e spirituale, la ricerca di un linguaggio sempre più ampio, fino alla frattura elettronica e visionaria degli anni Novanta, quando la band ebbe persino il coraggio di mettere in discussione la propria identità. Di smontare il proprio mito prima che diventasse una prigione. Di cercare nuove strade proprio nel momento in cui avrebbe potuto continuare tranquillamente a percorrere quelle già conosciute. È, forse, questo che oggi manca maggiormente: non la bellezza di una singola melodia, non la potenza di un ritornello, ma il rischio. La sensazione che una canzone possa condurci in un luogo sconosciuto, che possa ancora sorprenderci, destabilizzarci, costringerci a guardare qualcosa da una prospettiva diversa.

Rispetto a quella storia, questo nuovo lavoro rimane inevitabilmente un fratello minore. Non un disco da rinnegare, ma neppure uno di quelli ai quali affideremo il compito di raccontare chi siamo stati. Salvo, forse, in alcuni momenti precisi. Quando una canzone diventa il ricordo di qualcuno che non c’è più, un commiato inconsapevole, la distanza da un figlio lontano, l’attesa di un ritorno. Quando la guerra reclama i propri sacrifici e amplifica ogni separazione, persino quelle che, per natura, non dovrebbero esistere. Quando la musica smette, per un istante, di voler dimostrare qualcosa e si limita a testimoniare la fragilità delle nostre esistenze. Sono questi i momenti in cui il disco sembra trovare una propria verità. Non necessariamente una grandezza artistica, ma una dignità umana che merita rispetto. Come se, dietro le canzoni, si intravedessero quattro uomini consapevoli del tempo trascorso, delle assenze, delle ferite, della fortuna immensa di essere ancora insieme.

E forse il punto è proprio questo: gli U2 non hanno più bisogno di dimostrare nulla, mentre noi, ostinatamente, continuiamo ad aspettarci qualcosa. Aspettiamo ancora quella chitarra capace di aprire il cielo, quella voce che sembrava voler raggiungere ogni angolo della Terra, quel basso e quella batteria che trasformavano una canzone in una corsa verso un orizzonte sconosciuto. Aspettiamo di provare nuovamente ciò che abbiamo provato allora, dimenticando che nel frattempo non è cambiata soltanto la band. Siamo cambiati anche noi. Sono cambiati i nostri desideri, le nostre paure, il modo stesso in cui ascoltiamo la musica e attraversiamo il mondo.

Probabilmente, Il più grande show della Terra tornerà presto a viaggiare da uno stadio all’altro, con le sue luci, i suoi schermi, la sua straordinaria macchina spettacolare. E migliaia di persone continueranno a ritrovarsi sotto lo stesso cielo, ad aspettare quelle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ma la differenza, ancora una volta, la faranno soprattutto altre canzoni. Quelle di altre epoche, di altre storie, di altri uomini che, pur avendo gli stessi nomi e gli stessi volti, sembravano abitare un mondo diverso. Canzoni che continuano a trovare persone desiderose di ascoltarle, perché certe emozioni non conoscono davvero il tempo, anche quando il tempo ha cambiato tutto ciò che le circonda. E, allora, forse non è neppure importante stabilire se questo sia un buon disco oppure no. Forse è più interessante domandarsi che cosa rimanga di una grande storia quando le sue pagine più importanti sono già state scritte.

Rimane un’amicizia. Rimane la memoria. Rimane la possibilità di salire ancora insieme su un palco, di guardarsi e riconoscersi, nonostante tutto. E rimangono quelle strade senza nome. Strade che un tempo sembravano condurre ovunque e che oggi, forse, non portano più da nessuna parte. Ma che continuiamo a percorrere, ogni volta che una vecchia canzone ci restituisce, per pochi minuti, l’illusione meravigliosa di poter essere ancora quelli di allora.