Si parla tanto d’Irlanda in musica in questi ultimi mesi, tra U2 e Fontaines D.C. i riflettori sono spesso accesi sull’isola del Nord Europa. Giustamente direi, perché la vitalità musicale di quel territorio penso sia sotto gli occhi di tutti. Ma non c’è solo il rock nelle corde di questi ottimi musicisti irlandesi, no, c’è anche il folk, c’è un gusto più classico e suggestivo che sa esprimersi con la stessa forza e le stesse suggestoni di chi alza i volumi delle chitarre.

A quest’ultima corrente, se vogliamo definirla così, appartengono i Noble, guidati da tal Si Noble, bravo cantautore che, grazie anche all’ottima produzione di Ed Harcourt, guida la sua truppa alla realizzazione di un disco tanto raffinato quanto evocativo.

Un disco che mantiene i toni bassi, non dolenti, attenzione, ma che si muove dolce e ordinato, senza strafare, ma con una cura e una precisa attenzione alle melodie che bastano due ascolti per rendersi conto che la maggior parte delle canzoni ha lasciato il segno.

Una strumentazione classica, acustica e piano che spesso fanno capolino, ma non mancano anche arrangiamenti d’archi preziosi e coinvolgenti (“Silence” è splendida). Un po’ Elliott Smith, un po’ Elbow e poi beh, lo stesso Ed Harcourt…tre riferimenti che trovo coerenti per inquadrare il suono di un disco che sa essere tenero e fortemente malinconico, ma anche in grado di emozionare nel profondo con alcuni crescendo molto incisivi e portare un sorriso (“Kiss Goodnight” e il suo brio inaspettato e contagioso), con quello che potremmo davvero definire un delizioso pop d’autore .



Bravi ragazzi, bel disco!

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