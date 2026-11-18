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Ehi, guarda un po’ chi si rivede. Dopo una decina d’anni si rifanno vivi i Sennen e lo fanno con il marchio della Sonic Cathedral, che per noi è sempre motivo d’interesse doppio. La stessa etichetta aveva pubblicato, un bel po’ di tempo fa, una versione “ampliata” di “Widows”, quel loro esordio che aveva fatto drizzare le antenne a chi nello shoegaze cercava comunque la melodia ma anche l’intensità e le esplosioni soniche “alla Mogwai”. La Sonic Cathedral aveva curato una bellissima ristampa di quel lavoro, riaccendendo i riflettori e la curiosità sulla band londinese che era ferma dal 2016 (anno di pubblicazione di “First Light”).

Diciamo subito che il nuovo disco non segue il taglio sonoro di quel primo album, non ci sono esplosioni shoegaze dissonanti, tanto per essere chiari, ma ci mostra un quartetto che, mai come ora, si è fatto attentissimo alla melodia e impegnato a smussare certi angoli troppo ruvidi: potremmo dire che i Sennen più che ai Mogwai ora guardano ai Teenage Fanclub, ma in una versione quasi dream-pop, se riuscite a immaginarvi la cosa senza aver sentito l’album.

Un disco che non sembra voler portare scossoni puntando sulla prepotenza, ma che invece vuole potenziare maggiormente l’aspetto morbido e melodic, per infondere luce e sensibilità. Sia chiaro, non è che i Sennen ora sono diventati dei cloni di Blake e soci, perché ad esempio “I Can See The Future” è pura popedelia in crescendo (e in questo loro sono sempre stati bravissimi) come fanno i migliori Mercury Rev o “Waves” è pervasa da un nervosismo sonico incalzante e pulsante che sale di giri e di noise, ma provate voi a non dirmi che la dolcezza, l’eleganza e la raffinatezza di “Waking Up” non sembra arrivare dai Teenage di un capolavoro come “Songs from Northern Britain”. La stessa dolcezza che ritroviamo anche in “Here It Comes”: sentire dei Sennen così avvolgenti, delicati e splendidamente calati in una ballata di tale fattura, beh, ci fa brillare gli occhi dalla commozione.

Per una “Dig” che tiene alto il ritmo ed è ficcante nella sua circolarità sonica ecco due canzoni sublimi come “Something Made Me Think Of You” e “Birds” in cui i ritmi calano, senza inficiare il risultato, anzi, riuscendo a tenere destissima la nostraattenzione. La prima è pure dream-pop narcolettico, che ci avvolge come una coperta caldissima, cullando i nostri sogni, mentre la seconda è la vera perla assoluta del disco (e, per chi vi scrive una delle canzoni più belle dell’anno corrente), con quell’inizio dolcissimo e malinconico (ancora) molto Teenage Fanclub che poi viene sostenuto dalla ritmica entrante, mentre tutto intorno a noi è così suggestivo e accogliente che ci sembra davvero di essere nel paradiso del guitar-dream-pop: 7 minuti di puro splendore melodico in cui perdersi.

Che vi posso dire? Io di fronte a un disco simile mi metto la mano sul petto e dico “Grazie ragazzi, perché il mio cuore pop aveva veramente bisogno di simili carezze musicali“. Un disco bellissimo.

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