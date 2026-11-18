Credit: press, In courtesy of Belle And Sebastian

I Belle and Sebastian (a breve in Italia: 29 novembre 2026, Ciampino (Roma) – Orion Club) hanno annunciato un’edizione speciale in occasione del 30esimo anniversario del loro secondo disco del 1996, “If You’re Feeling Sinister“, ormai diventato un classico. La release sarà accompagnata da un bonus album chiamato “Lisa Helps The Blind”, una collection composta da brani inediti, demo dei primi tempi e field recordings tra il 1995-1997.

In occasione di questa riedizione verrà rilasciata una versione deluxe a tiratura limitata composta da doppio LP contenente dei testi scritti dal frontman Stuart Murdoch assieme allo scrittore e giornalista Damien Love, inoltre sarà presente un libro illustrativo fotografico con degli scatti inediti della band presi dai loro archivi personali. Uscirà esclusivamente sul sito Matador e sarà pre-ordinabile solo tramite ordine via mail entro il 22 gennaio 2027, con spedizioni che partiranno ad aprile.

La deluxe edition del 30esimo anniversario di If You’re Feeling Sinister uscirà sulle piattaforme digitali dal 20 gennaio.

L’annuncio è accompagnato da un assaggio di “Lisa Helps The Blind” con il singolo “Colette and the Mystery Girl”, una canzone registrata da Murdoch e la band in una cucina arrangiata come studio nel 1994.

“Lisa Helps The Blind” tracklist: